Cursos de Comunicação da UNINASSAU Recife recebem notas de destaque do MEC

Publicidade e Propaganda e Jornalismo recebem nota 4, destacando a instituição de ensino superior entre as melhores do setor privado no Brasil

Os cursos de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo do Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) do Recife receberam nota 4 no Conceito Preliminar do Curso (CPC), avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC).

Este resultado reafirma a excelência do Sistema Ubíqua de Aprendizagem da instituição, comprometido com a formação de profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho.

“Essa conquista é motivo de grande orgulho para todos da UNINASSAU. É fruto do trabalho árduo e da dedicação de todos, desde os professores e alunos até a equipe administrativa, e reafirma o nosso compromisso em oferecer um ensino de excelência e uma formação diferenciada”, destaca o coordenador dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Instituição, André Ferreira.

Saiba mais sobre o CPC

O CPC é uma métrica abrangente que avalia aspectos diversos dos cursos de graduação, incluindo o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), a qualidade do corpo docente, a infraestrutura da instituição e os recursos didático-pedagógicos.

Sendo assim, a nota 4 representa um reconhecimento da excelência da UNINASSAU nessas áreas, posicionando-a como uma das melhores do país.

A UNINASSAU

A Instituição de Ensino Superior garante que oferece uma excelente estrutura, um corpo docente qualificado e uma grade curricular atualizada, preparando os alunos para os desafios do mercado de trabalho. Mais informações sobre os cursos e processos de ingresso podem ser encontradas no site uninassau.edu.br.