Grupo Carrilho: reconhecimento em inovação, cultura e compromisso com o bem-estar dos colaboradores

Com 55 anos de história, o Grupo Carrilho se destaca no GPTW ao investir na qualidade de vida dos funcionários e na inovação organizacional

O Grupo Carrilho, criado há 55 anos com a missão de transformar o mercado imobiliário, rapidamente se destacou e se consolidou como uma das principais referências do setor.

Com uma trajetória marcada pela inovação e pela valorização do capital humano, a empresa se destaca não apenas pela qualidade de seus empreendimentos, mas também por promover uma cultura organizacional sólida e acolhedora.

Atualmente, a Carrilho se diferencia ao priorizar o bem-estar de seus funcionários, oferecendo condições de trabalho que vão além do básico, englobando benefícios atrativos, oportunidades de crescimento profissional e um ambiente que estimula a colaboração e o desenvolvimento pessoal.

A construtora tem ganhado ainda mais destaque no cenário empresarial ao participar anualmente da pesquisa Great Place to Work (GPTW), reconhecida por avaliar as principais práticas das empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho.

GPTW

Todo mês de junho, a empresa aplica a pesquisa GPTW internamente, coletando diversas informações, incluindo comentários, scores e avaliações dos colaboradores de diferentes setores.

"A partir daí, sentamos com um comitê de pessoas e discutimos as principais ações que serão implementadas ao longo do ano por diferentes lideranças, tanto na obra como também do escritório, porque entendemos que são as lideranças que perpetuarão essas ações no dia a dia", explica Thaís Bezerra, Gerente de Gente e Gestão do Grupo Carrilho.

Esse processo colaborativo é essencial para garantir que as iniciativas sejam alinhadas com as necessidades reais dos colaboradores e com a estratégia da empresa.

O Grupo Carrilho se empenha na manutenção de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor - JC Imagem

A Carrilho busca aprimorar continuamente seu ambiente de trabalho, ouvindo e atendendo às necessidades de seus funcionários. “O primeiro passo é simples, não tem mistério: é escutar as pessoas. Quando a gente para, escuta, entende a necessidade e transforma isso em ação, o resultado vem de forma natural”, destaca Thaís.

Em 2023, a Carrilho conquistou a 14ª colocação no ranking da pesquisa em Pernambuco, e implementou mais de 60 planos de ação, resultado de uma análise minuciosa das oportunidades de melhoria identificadas na pesquisa.

Entre as ações destacadas estão:

A criação de uma sala de descompressão;

A reformulação da política de plano de saúde;

A implementação de benefícios como academias para os colaboradores.

A Carrilho ressalta a importância do processo colaborativo para garantir medidas alinhadas com as necessidades reais dos colaboradores e com a estratégia da empresa - DIVULGAÇÃO

"A solidez e a confiança são pilares essenciais para nós", afirma Thaís. "Quando fechamos um contrato, garantimos ao cliente que seu sonho será realizado, com todas as expectativas cumpridas. Esse compromisso é trabalhado intensivamente com todos os colaboradores, desde os serventes até os engenheiros, assegurando que cada etapa do processo atenda aos altos padrões estabelecidos pela empresa”.

Em 2024, a Carrilho conquistou uma nota acima de 90 na pesquisa, e o resultado do ranking de Pernambuco deve ser divulgado no mês de novembro.

Aniversário de 55 anos da empresa

A celebração dos 55 anos da Empresa Carrilho foi marcada por uma iniciativa que simboliza o compromisso com o bem-estar dos colaboradores: a Corrida Viva Mais Carrilho.

Esta corrida, que ocorreu em 17 de agosto, é o ponto central de um programa que reflete a dedicação da empresa em promover saúde e qualidade de vida, alinhando-se com as melhores práticas de trabalho recomendadas pelo Great Place to Work.

Segundo Thaís Bezerra, a inspiração para esse programa veio de Fernando Carrilho, vice-presidente do grupo e um apaixonado por corridas, que acredita profundamente que a prática esportiva pode transformar vidas. "Fernando sempre disse que a corrida mudou a vida dele, e ele passa isso de uma forma muito bonita", afirma a gerente.

A primeira edição da Corrida Viva Mais Carrilho foi apresentada por Thaís e Fernando em 2023 - DIVULGAÇÃO

A Viva Mais Carrilho é um projeto contínuo de bem-estar que envolve os funcionários ao longo de todo o ano. A empresa oferece diversos benefícios, como acesso a academias e atividades esportivas na praia, além de palestras sobre saúde, nutrição e a importância do exercício físico. "A gente oferece o benefício de academia e palestra sobre exercício e nutrição", exemplifica Thaís.

História e legado

Ricardo e Antônio Carrilho, filhos dos fundadores da então Construtora Carrilho, contam um pouco sobre a história e o legado da empresa. Atualmente, ambos fazem parte do Conselho Administrativo, que guia as ações da empresa junto com os vice-presidentes Carlos e Fernando Carrilho, além dos diretores Roberto Rios e Andrea Bernardes.

"O trabalho que meu pai começou a fazer há mais de 10 anos não vai acabar nunca, porque foi muito bem estruturado. É como uma casa que cresce devagar, evitando tropeços no meio do caminho. Devagarzinho, mas sempre crescendo", diz Antônio Carrilho.

Ricardo e Antônio Carrilho - Junior Souza/JC Imagem

Além de todas as transformações internas, a Carrilho também se destacou no cenário nacional, sendo reconhecida pela pesquisa GPTW. “Há mais ou menos 10 anos começamos a profissionalizar a empresa, com selo da Caixa Econômica, com a pesquisa GPTW e com a ISO 9000 [normas e padronizações que visam ajudar empresas a implementarem processos de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade], que nós fomos uma das primeiras em Pernambuco a adquirir”, relata Ricardo Carrilho.



O papel do Conselho Administrativo é essencial na direção da empresa, especialmente na modernização e na adaptação aos novos tempos. "O Conselho, com membros da família e conselheiros externos, dá a direção estratégica à empresa, e todos, desde a diretoria até os operacionais, seguem esse caminho", explica Ricardo. "Isso nos trouxe uma segurança adicional e garantiu que a Carrilho continue crescendo, mas sempre de forma controlada e sustentável".

"Aqui, garantimos que tudo o que prometemos é cumprido. Não há outra empresa em Pernambuco que ofereça tanta segurança na entrega de imóveis como a Carrilho. Nosso maior orgulho é o que nosso pai plantou na família: a integridade e a responsabilidade em conduzir os negócios," finaliza Ricardo Carrilho.