Quais os benefícios de uma cooperativa financeira?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos dias atuais, as cooperativas financeiras têm ganhado cada vez mais destaque como uma alternativa viável e vantajosa aos bancos tradicionais.

Com um modelo de funcionamento diferenciado, essas instituições oferecem aos seus associados uma experiência financeira baseada em colaboração, participação ativa e benefícios concretos que vão além das taxas de juros.

Mas o que realmente significa ser parte de uma cooperativa financeira?

Conheça as cooperativas financeiras

Uma cooperativa financeira é uma instituição que oferece serviços bancários, mas com uma estrutura única. Nela, os clientes são associados e têm voz ativa nas decisões. Isso promove um sistema mais justo e colaborativo, onde todos se beneficiam.

Diferente dos bancos tradicionais, que operam com fins lucrativos e têm acionistas externos, as cooperativas financeiras funcionam com base no cooperativismo, um modelo que visa beneficiar seus membros diretamente.

Isso significa que, em vez de serem apenas consumidores de serviços, eles têm um papel ativo na administração da cooperativa. Cada associado tem o direito de participar das decisões importantes, como a eleição de dirigentes e a definição de políticas.

Luiz Otávio Wanderley, gerente de agência da Sicredi, uma das principais cooperativas financeiras do Brasil, explica que o desenvolvimento da Sicredi Recife é regido pelos sete princípios do cooperativismo.

"Prezamos pela adesão voluntária e livre, gestão democrática, para que todos os associados tenham poder de voto, participação econômica, autonomia e independência, visando a garantia do direito do associado para estabelecer acordos e parcerias sem comprometer o controle democrático, educação e formações financeiras, intercooperação e interesse pela comunidade, onde consideramos o bem-estar coletivo como elemento formador e principal meta”, pontua Luiz.

Benefícios de uma cooperativa financeira

Atendimento personalizado

Um dos principais benefícios é o atendimento próximo. Nas cooperativas, você é tratado como parte de uma comunidade, não como um número. Isso resulta em um serviço mais humano e adaptado às suas necessidades.

Taxas de juros mais baixas

Outro benefício é o acesso a taxas de juros mais atrativas. Como as cooperativas não visam lucro, podem oferecer condições mais favoráveis em empréstimos e outros serviços financeiros, aliviando seu bolso.

Educação financeira

As cooperativas também investem em educação financeira, ajudando seus associados a tomar decisões mais informadas. Programas de capacitação promovem um uso mais consciente dos recursos, fortalecendo sua saúde financeira.

Distribuição de lucros

Além disso, os lucros gerados pela cooperativa são distribuídos entre os associados. Isso cria um incentivo adicional para que todos participem ativamente, reforçando o senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada.

Serviços diversificados

As cooperativas oferecem uma gama diversificada de serviços, desde seguros e consórcios até investimentos e serviços especializados para diferentes segmentos. Isso garante que os associados tenham acesso a tudo que precisam em um só lugar.

Impacto na comunidade

Por fim, fazer parte de uma cooperativa é contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade. Os recursos são reinvestidos localmente, criando empregos, melhorando a infraestrutura e fortalecendo a economia regional.

“Nosso objetivo enquanto cooperativa é buscar maior integração com a sociedade. Por isso, representamos uma união de justiça com economia e sustentabilidade. A ideia é equilibrar os princípios respeitando a coletividade”, garante Luiz.

Você pode fazer parte do cooperativismo financeiro com a Sicredi, uma das maiores redes de cooperativas de crédito do Brasil, com uma longa trajetória no setor financeiro.

Clique aqui para aproveitar os benefícios de ser uma pessoa associada a uma cooperativa.