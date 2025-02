Segunda graduação: como o conhecimento está transformando vidas e carreiras?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em um mercado de trabalho que está em constante transformação e cada vez mais competitivo, muitas pessoas têm investido numa segunda graduação como forma de se atualizar, se destacar, reorientar suas carreiras ou explorar novas paixões.



Essa decisão pode ser motivada por diferentes fatores, que vão desde a realização pessoal, o desejo de adquirir conhecimentos em áreas distintas, a necessidade de atualização diante das demandas profissionais ou até mesmo a vontade de se preparar para futuras oportunidades.



Para eles, a nova graduação é mais do que um retorno aos estudos é um investimento estratégico num futuro mais alinhado aos objetivos e aspirações.



É o caso do professor Pedro Spíndola, 34 anos, formado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco e que agora cursa licenciatura em Filosofia, na modalidade EaD, na mesma instituição de ensino.



“Vivi as duas áreas em paralelo e em conexão, com alguns momentos de aprofundamento de suas diferenças. O curso de Direito, como disciplina das ciências sociais aplicadas, estrutura-se mais em torno das respostas dadas pela tradição, que devem nos orientar na prática, enquanto a filosofia busca aprofundar a reflexão sobre os problemas (e propostas de resolução) da tradição. Isto impõe uma linguagem diferente, uma forma de reflexão diferente”, destaca Pedro, que é também Doutor em Ciências da Linguagem na Unicap.



O professor Pedro Spíndola, ministrando aula numa turma do ensino superior. - Acervo Pessoal

O número de estudantes matriculados em cursos de ensino superior chegou a 9,9 milhões em 2023. Representa um crescimento de 5,6% em comparação ao ano anterior (2022), disse o Ministério da Educação ao divulgar recentemente o resultado do Censo da Educação Superior realizado por eles. É o maior percentual registrado em 9 anos.



No ano de 2023, cerca de 5 milhões de estudantes iniciaram os estudos num curso de graduação. Desses, 66,4% (3.314.402) ingressaram na modalidade EaD enquanto 33,6% (1.679.590) em cursos presenciais.



Credibilidade da instituição de ensino



Alguns fatores são determinantes na hora da escolha da instituição. Qualidade de ensino, infraestrutura e relacionamento com a comunidade acadêmica são algumas delas.



Para o pró-reitor de graduação da Universidade Católica de Pernambuco, Degislando Nóbrega, a escolha da instituição para a segunda graduação se deve ao sinal de confiança e confirmação de credibilidade da entrega formativa da Unicap.



“A experiência que teve no ensino, na pesquisa, na extensão e na ambiência unicapiana como um todo é, certamente, a base para manter a Unicap como primeira escolha. Nossa identidade jesuíta e comunitária também marca positivamente os egressos no sentido de uma referência na promoção da dignidade individual aberta aos demais, da construção de networks, de uma formação integral”, destaca Degislando Nóbrega, pró-reitor da Unicap.



Degislando Nóbrega, pró-reitor da Universidade Católica de Pernambuco - Renato Ramos/JC Imagem

5 razões para investir numa segunda graduação



•Requalificação ou transição de carreira

•Crescimento e realização pessoal

•Satisfação Intelectual

•Ampliação de networking e novas oportunidades

•Preparação para o futuro



Transição de carreira através dos estudos



A velocidade com que o mundo está mudando impacta a sociedade em todos os níveis: psíquico, profissional, social, político, cultural, religioso, familiar, etc.



A escolha em fazer uma nova graduação reflete mudanças nas demandas do mercado, mas também numa busca pessoal dos estudantes em ampliar as competências. Como a universidade apoia esses dois aspectos?



“A universidade é o espaço, não único, mas privilegiado para apoiar um reposicionamento equilibrado que contemple os desafios do mercado e da cidadania e propicie o desenvolvimento de novas competências”, afirma Degislando Nóbrega, pró-reitor de graduação da Unicap.

O jornalista André Amorim, 35 anos, formado pela Unicap retornou à sala de aula, da mesma instituição de ensino em 2019, para cursar medicina, seu sonho de adolescência. Com o apoio da mãe publicitária e do padrasto médico, está fazendo a transição de carreira, a partir dos estudos.



“Realmente foi uma mudança de vida! É um curso que demanda muito do estudante, mas eu acho que são desafios naturais para quem opta por fazer uma graduação tão importante para seguir uma carreira tão importante como essa”, afirma André Amorim, jornalista e estudante de medicina.

André Amorim, estudante do 10° período de medicina, na sala de aulas práticas médicas na Unicap - Edson Júnior/JC Imagem

Os conhecimentos e as habilidades adquiridas no curso de jornalismo na Unicap têm ajudado o estudante na faculdade de medicina.



“Eu acredito que a principal habilidade do curso de jornalismo que eu trago para a medicina é a comunicação, de fato, é o ato de passar informação, mas também de escutar. Na medicina, a gente tem que escutar muito o paciente, observar para poder entendê-lo e tentar conduzir a situação da melhor maneira possível”, completa o jornalista.



Conexão entre os cursos



O pró-reitor da Unicap diz que é muito gratificante que egressos da Unicap a escolham quando decidem por uma nova graduação. “A Unicap continuou presente como referencial para auxiliar com qualidade e segurança nos novos itinerários escolhidos”, afirma.



A jornalista Pâmela dos Santos, 27 anos, fez a primeira graduação na Unicap e retornou à instituição para estudar Direito. O que a motivou foi à vontade de ampliar as oportunidades, para pessoas usuárias de cadeiras de rodas, no mercado de trabalho.



A jornalista Pâmela Santos, formada pela Unicap, está no 9° período da graduação em Direito na mesma instituição de ensino. - Renato Ramos/JC Imagem

“Existe uma conexão entre o jornalismo e o direito. Todo jornalista tem um pouco de justiça nas veias. A minha motivação foi além dos anseios sociais, não tinha abertura para atuar como jornalista. Deste modo, escolhi direito porque me daria mais oportunidades de atuar na área em que estudo.”, afirma Pâmela Santos.



Para a estudante, as habilidades adquiridas no curso de jornalismo, como a escrita e a comunicação, facilitam o seu dia a dia. "Auxilia na hora de realizar peças, falar com os clientes e até com os juízes devido a termos essa prática no jornalismo", conta Pâmela dos Santos.