Segundo Salão Imobiliário Hub Nogueira reúne ofertas do mercado imobiliário

Quem deseja comprar um imóvel, mas não sabe por onde começar pode tirar todas as dúvidas e encontrar condições inéditas no 2º Salão Imobiliário Hub Nogueira, que acontece de 17 de maio a 02 de junho de 2024, no Shopping Recife. Com destaque na mídia on-line, o salão também acontece no formato digital. O evento reúne construtoras com oferta de imóveis que vão da categoria econômica até os de alto padrão, na cidade e no litoral. O objetivo do Hub Nogueira, realizador do evento, é atender diversos tipos de públicos, oferecendo condições especiais de preço e fluxos de pagamentos, além de modalidades de compras atrativas para imóveis que são lançamentos do mercado, em construção ou já concluídos.



A primeira edição do Salão Imobiliário Hub Nogueira, no ano passado, teve mais de mil atendimentos e, ainda, centenas de negociações finalizadas durante o evento. O Salão já se tornou um marco para o mercado imobiliário pernambucano, movimentando a economia, sendo uma ótima oportunidade para as construtoras levarem ao público condições exclusivas, atraindo assim novos compradores.

EMPRESAS NO SEGUNDO SALÃO IMOBILIÁRIO



Já estão confirmadas no II Salão Imobiliário Hub Nogueira as construtoras Due Incorporadora, Moura Dubeux, Exata Engenharia, Pernambuco Construtora, VL Construtora, Max Plural, Ceta, SNB Engenharia, Tenório Incorporação e Multitécnica, além de correspondentes bancários da Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Banco Inter e Santander para consulta e informações sobre as condições de financiamento, no intuito de facilitar a aquisição dos clientes.



Minha Casa Minha Vida

As mudanças no Programa Minha Casa Minha Vida em 2023, como o aumento de subsídio e do teto de valores dos imóveis, além do incentivo do Governo Estadual com a implementação do Programa Morar Bem, impulsionaram as vendas de imóveis no último ano. O número de novos imóveis vendidos registrou um aumento de 32,6% em comparação com 2022, com 163.108 unidades, o que representa um recorde na série histórica registrada desde 2014 pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC-FIPE).



“Em 2023, o 1º Salão foi um sucesso, e a expectativa é repetir o resultado neste ano. Tivemos um primeiro trimestre acelerado, com números importantes para abertura do ano, e a perspectiva é um segundo trimestre de crescimento, principalmente pela movimentação da economia com a redução da taxa Selic, incentivos federais e estaduais que facilitam a aquisição de um imóvel, além das condições especiais que estaremos trazendo nesses dias para todas as categorias de imóveis. Temos feito tudo isso pensando nos nossos clientes e na oportunidade de fazer negócio e viabilizar a compra. Essa movimentação do mercado estimula os incorporadores a lançarem novos projetos, o que gera emprego e traz dinamismo à economia”, aponta o CEO do Hub Nogueira Corretores, Armando Nogueira.