Preço dos imóveis fecha primeiro semestre acima da inflação

Ao final do primeiro semestre de 2024, o Índice FipeZAP de Venda Residencial acumulou uma valorização de 3,56%, resultado que se manteve acima da variação dos preços da economia segundo o IGP-M/FGV (+1,10%), assim como a inflação ao consumidor de 2,67%, considerando os resultados do IPCA no ano até maio/2024 e o IPCA-15 de junho/2024.

Em termos geográficos, a alta nos preços residenciais na primeira metade do ano foi compartilhada por 48 das 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP, com destaques para as capitais Curitiba (+10,13%); João Pessoa (+7,70%); Maceió (+6,31%); Goiânia (+6,23%); Salvador (+6,22%); Belo Horizonte (+5,70%); Florianópolis (+5,12%); Recife (+4,78%); Vitória (+3,92%); Fortaleza (+3,82%); São Paulo (+3,16%); Manaus (+2,31%); Brasília (+2,12%); Rio de Janeiro (+1,25%); e Porto Alegre (+0,54%).

UM DORMITÓRIO SE VALORIZA

O preço médio calculado para as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZAP foi de R$ 9.020/m². Imóveis de um dormitório se destacaram pelo preço médio de venda relativamente mais elevado (R$ 10.662/m²), contrastando com o menor valor identificado entre unidades com dois dormitórios (R$ 8.094/m²).

Entre as 16 capitais atualmente envolvidas no cálculo do índice, Vitória (ES) apresentou o valor médio por metro quadrado mais alto na amostra (R$ 11.349/m²), sendo seguida por Florianópolis (R$ 11.340/m²); São Paulo (R$ 11.011/m²); Rio de Janeiro (R$ 10.101/m²); Curitiba (R$ 9.989/m²); e Brasília (R$ 9.181/m²).

PREÇOS NO RECIFE

Com uma variação de 4,78% no primeiro semestre, o preço do metro quadrado no Recife alcançou o valor médio de R$ 7.947 / m². Entre os bairros, os destaques são Parnamirim (R$ 9.029 /m²); Boa Viagem (R$ 8.770 /m²); Madalena (R$ 8.527 /m²) e Santo Amaro (R$ 8.257 /m²).