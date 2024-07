Caruaru experimenta expansão de condomínios horizontais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caruaru, no Agreste pernambucano, vem vivenciando um movimento crescente em termos de moradia. Com uma área territorial de 923,2 km², população residente de 378 mil pessoas e densidade demográfica de 409,5 hab/km², de acordo com o último Censo (IBGE, 2022), a cidade, que viveu um forte processo de verticalização – a partir de 2012 – com dezenas de edifícios residenciais, tem visto um movimento maior de condomínios horizontais. Estudo recente divulgado pela Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), sobre tendências e comportamentos no Nordeste, mostra que a cidade, junto a Petrolina e a Região Metropolitana do Recife, se destaca no mercado da região.

Os dados mostram também que 83% dos consumidores que sonham em ter uma moradia própria têm interesse em adquirir um imóvel residencial e que 30% dos entrevistados optam por uma casa ou sobrado em condomínio fechado. Ainda de acordo com o estudo, 78% dos questionados sobre o que os motivou ou motivaria a pagar um valor acima da média em um imóvel responderam pela maior segurança que os condomínios oferecem. Por isso, são cada vez mais comuns os empreendimentos horizontais em Caruaru, onde já existem sete construídos e habitados e seis em processo de construção. Um deles é o Oásis Home Park, empreendimento da Altavista Incorporadora, que será entregue no dia 13 de julho.

Localizado no bairro Nova Caruaru, é o primeiro condomínio da cidade a adotar o conceito de parque linear. Considerado um condomínio inteligente, possui uma portaria totalmente funcional, que transmite segurança para todos os ambientes. Além disso, é o primeiro a adotar estacionamento exclusivo para visitantes, que dará acesso ao salão de festas sem a necessidade de passar pela entrada principal.

LOCALIZAÇÃO EM CARUARU

A localização estratégica do Oásis Home Park é outro diferencial. Por estar às margens da rodovia BR-104, na Avenida Marielle Franco, em frente ao Centro Acadêmico do Agreste da UPFE, fica próximo do centro de compras Polo Caruaru, de restaurantes e de um atacarejo. E para chegar à Avenida Agamenon Magalhães, no Maurício de Nassau, são apenas alguns minutos. “A rodovia federal que margeia o empreendimento é duplicada, permitindo aos moradores acesso fácil e rápido à principal avenida da cidade, algo em torno de 10 minutos de carro”, explica Djalma Júnior, sócio do empreendimento.

O Oásis conta com 230 lotes, para casas soltas e recuo mínimo obrigatório de 3 metros, e de 1,3 metros entre uma unidade e outra. Tem ainda diferenciais como home club com bar terraço, espaço gourmet com winebar, sala de cinema, pool house, piscina resort, quadra poliesportiva, quadra de tênis, minicampo de beach tênis e beach vôlei, campo de futebol society gramado, playground, academia com espaço funcional, espaço Kids, espaço gamer, salão de festas, coworking para condôminos, áreas de estar mobiliadas, estação de ginástica e pilates, espaço pet, pista de cooper e ciclovia.