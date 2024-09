Papa Francisco reza pelas vítimas do desabamento no Morro da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No angelus dominical, na Praça São Pedro, o pontífice pediu conforto aos feridos e às famílias dos que perderam seus entes queridos no acidente

O papa Francisco fez uma oração, neste domingo (1º), pelas vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Recife. Durante o tradicional angelus dominical, que acontece às12h na Itália (7h no horário de Brasília), na Praça São Pedro, na Itália, o pontífice lembrou o acidente e prestou solidariedade às vítimas da tragédia. O desabamento aconteceu na última sexta-feira (30), deixando duas pessoas mortas e 28 feridos.

“Rezo pelas vítimas do acidente ocorrido no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Recife, no Brasil. Que o Senhor Ressuscitado conforte os feridos e as suas famílias”, disse o papa.

Na ocasião, ele também rezou pelas vítimas do ataque terrorista em Burkina Faso, na África, no último dia 26, e pelas pessoas que continuam sofrendo com a guerra da Rússia contra a Ucrânia.

No Recife, no final da tarde do sábado (31), fiéis se uniram em procissão em luto pela tragédia ocorrida no Santuário. O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu a celebração de uma missa, um dia após a tragédia.

Desabamento no teto do Santuário do Morro da Conceição deixou 25 pessoas feridas e duas mortas - REPRODUÇÃO

LUTO EM ANO DE CELEBRAÇÃO

É difícil imaginar que uma tragédia aconteça dentro de um 'espaço sagrado', como o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. No momento do acidente, pelo menos 70 pessoas estavam no local para receber cestas básicas. A causa do desabamento ainda está sendo apurada, mas o que se sabe é que as últimas intervenções realizadas na infraestrutura foi para colocar placas solares no teto.

Além da tristeza pelo luto, pelos feridos e pelas famílias que perderam seus entes queridos, o simbolismo do acidente também é dolorido. A tragédia aconteceu no ano em que a Festa do Morro completa 120 anos de história, em 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição. Em 2022, a festa foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, e, em 2023, Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

A construção da capela foi ordenada pelo bispo Dom Luís Raimundo Brito, no bairro do Poço da Panela. Por conta do desmembramento da área do Morro, pelo desenvolvimento urbano da região, foi criada uma nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.

Em 2015 a igreja foi elevada a Santuário pelo arcebispo Dom Fernando Saburido, ficando sob os cuidados dos Missionários Redentoristas. Após a reforma, o templo deixou a estética gótica por um visual moderno, com paredes de vidro que possibilitam a visão da imagem de Nossa Senhora. Em 2025, completa 10 anos que o espaço foi alçado a santuário.

Há décadas, o templo testemunha a devoção de milhares durante a tradicional Festa do Morro da Conceição, que irá celebrar seus 120 anos em 2024. Estava tudo sendo preparado para as festividades que marcarão essa data tão especial, mas agora o que se sente é um luto coletivo.

DOR DAS FAMÍLIAS

Em clima de muita comoção, os corpos de Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos, vítimas do desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, foram sepultados no Cemitério de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde de sábado (31). Os padres do Santuário do Morro da Conceição - entre eles, o reitor Emerson Borges.

ENTENDA O DESABAMENTO NO SANTUÁRIO



Por volta de 13h40 da tarde da sexta-feira (30), o telhado do santuário do Morro da Conceição desabou. 28 pessoas ficaram feridas e duas pessoas faleceram.

A governadora do estado, Raquel Lyra compareceu ao local, e se comprometeu com a reestruturação do espaço.

Também estavam presentes a vice-governadora Priscila Krause e o prefeito da cidade do Recife, João Campos.

As equipes das Secretarias de Saúde e de Defesa Social, junto aos bombeiros e polícia militar, prestaram socorro imediato às vítimas.

Até o momento, não se sabe exatamente a causa do incidente. Em entrevista à TV Jornal, o Secretário de Defesa Social do Governo do Estado, Alessandro Carvalho, destacou que há a hipótese de ter sido o peso de placas solares recém instaladas, mas destacou que é necessário aguardar as investigações antes de confirmar qualquer motivação.

A associação que representa a empresa responsável por instalar os painéis emitiu nota lamentando o ocorrido e se colocando disponível para esclarecimentos.