Kamala x Trump: saiba que horas é o debate e onde assistir

O esperado debate entre Kamala Harris e Donald Trump, um dos momentos mais decisivos da campanha eleitoral, está marcado para noite desta terça-feira (10), às 21h do horário local (22h no horário de Brasília).

O confronto ocorre em um ambiente politicamente estratégico, no National Constitution Center, na Pensilvânia, e promete ser um evento de grande repercussão tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente.

Para o público brasileiro, que acompanha de perto a política norte-americana, há algumas opções para assistir ao debate ao vivo.

Onde assistir ao debate no Brasil

O debate será transmitido por três emissoras no Brasil: CNN, GloboNews e Record News. A CNN Brasil oferecerá a cobertura tanto no canal fechado quanto gratuitamente em seu perfil oficial no YouTube, a partir das 21h45 no horário de Brasília.

Já a GloboNews iniciará sua transmissão às 22h, com exclusividade no canal pago. A Record News, por outro lado, exibirá o evento ao vivo a partir das 21h45 em sua programação aberta e gratuita.

Em todas essas emissoras haverá tradução simultânea, facilitando o acompanhamento do debate em tempo real.

A importância da Pensilvânia na disputa eleitoral

O National Constitution Center, na Pensilvânia, foi escolhido estrategicamente como o palco do debate. O estado é um dos chamados "estados roxos", que alternam o apoio a candidatos republicanos e democratas, normalmente por margens apertadas.

Essa região é historicamente decisiva nas eleições presidenciais, e debates como este são fundamentais para definir os rumos da corrida eleitoral.

Regras e formato do debate

O debate seguirá regras rigorosas e contará com a moderação dos jornalistas Linsey Davis, da "ABC News Live Prime", e David Muir, âncora do "World News Tonight".

As perguntas serão feitas exclusivamente pelos moderadores, sem que os candidatos tenham conhecimento prévio dos temas.

Cada candidato terá dois minutos para responder a cada pergunta. Após isso, será concedido um minuto adicional para esclarecimentos ou comentários.

A estrutura é desenhada para garantir que ambos tenham tempo igual de exposição e possam responder com clareza a todas as questões.

Os candidatos não poderão fazer uso de anotações prévias e estarão equipados apenas com uma caneta, algumas folhas de papel e uma garrafa de água.

Durante o debate e os intervalos comerciais, os assessores não terão nenhum tipo de contato com os candidatos, assegurando a neutralidade do evento.

Para encerrar, cada um dos participantes terá dois minutos para suas considerações finais, e, após sorteio, foi determinado que Donald Trump terá a última palavra.