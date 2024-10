Israel confirma que matou possível sucessor de Nasrallah como líder do Hezbollah

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Israel confirmou nesta terça-feira (22) que matou em um bombardeio realizado há três semanas ao sul de Beirute Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor de Hassan Nasrallah, o líder histórico do Hezbollah assassinado em outro bombardeio poucos dias antes.

"Agora podemos confirmar que o chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Hashem Safieddine, e o chefe da Direção de Inteligência do Hezbollah, Ali Hussein Hazima, foram abatidos junto com outros comandantes do Hezbollah em um bombardeio há umas três semanas", indicou o Exército israelense em comunicado.

O Hezbollah não reagiu de imediato a este anúncio.

Nasrallah morreu em um bombardeio israelense também nos subúrbios ao sul de Beirute em 27 de setembro.

"Acabamos com Nasrallah, seu substituto e a maior parte da cúpula do Hezbollah", declarou em comunicado o general Herzi Halevi, chefe do Estado-Maior do Exército israelense.

"Vamos golpear qualquer um que ameace a segurança dos cidadãos do Estado de Israel", acrescenta a nota.

Com barba grisalha, óculos e o turbante preto dos Sayed - os descendentes do profeta Maomé -, Hashem Safieddine, com cerca de 60 anos, compartilhava uma surpreendente semelhança física com seu primo Hassan Nasrallah.

Safieddine era um dos membros mais importantes do Conselho da Shura, a mais alta instância do Hezbollah. Uma fonte próxima afirmou que ele era "o candidato mais provável" a suceder o falecido líder do movimento xiita pró-iraniano.

BOMBARDEIOS ISRALENSES

Um funcionário do Hezbollah informou à AFP em 5 de outubro que havia "perdido" contato com Safieddine desde os bombardeios israelenses nos arredores de Beirute do dia anterior.

Em 8 de outubro, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou em um vídeo dirigido aos libaneses que Israel havia "eliminado milhares de terroristas, incluindo Nasrallah, o substituto de Nasrallah e o substituto de seu substituto".

Após quase um ano de guerra contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, Israel voltou seus olhares para o Líbano no final de setembro, prometendo garantir a segurança de sua fronteira norte ante os disparos do Hezbollah, aliado do Hamas.

Israel intensificou seus bombardeios aéreos contra redutos do Hezbollah em todo o país e lançou uma ofensiva terrestre em 30 de setembro.

Pelo menos 1.552 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, segundo um balanço da AFP feito a partir de números do Ministério da Saúde libanês.

ATAQUES MANTIDOS

Pelo menos três bombardeios israelenses tiveram como alvo os subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah, na noite desta terça-feira (22), depois que Israel pediu a evacuação de alguns bairros da região, informou a agência de notícias oficial libanesa NNA.

A NNA (sigla em inglês) indicou que dois desses bombardeios foram dirigidos contra o distrito de Laylake, perto de um estádio, e imagens da AFP mostravam colunas de fumaça nessa área, que é alvo de bombardeios regulares desde que Israel intensificou sua ofensiva no mês passado.