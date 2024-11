Quando sai o resultado das eleições nos EUA? Descubra o que pode influenciar o tempo de apuração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos Estados Unidos, o processo de eleição presidencial é indireto e bem diferente do brasileiro. Embora os cidadãos votem em um candidato, o presidente não é escolhido diretamente pelo voto popular, mas sim por um grupo de delegados do Colégio Eleitoral.

Isso pode gerar confusão sobre quando saberemos exatamente o resultado final das eleições. A eleição de 5 de novembro nos EUA está se aproximando e com ela a dúvida de quando será possível conhecer o novo vencedor.

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Nos EUA, a escolha do presidente é feita de maneira indireta. Os eleitores votaram em delegados, que por sua vez, irão eleger o presidente. O número de delegados varia por estado, sendo proporcional à população de cada um.

Por exemplo, estados mais populosos como Califórnia e Texas têm mais delegados dos estados menores, como Vermont ou Wyoming.

Além disso, na maioria dos estados, aplica-se a regra conhecida como “o vencedor leva tudo”. Ou seja, o candidato mais votado pelos cidadãos em um estado leva todos os delegados daquele estado.

Esse sistema cria uma dinâmica interessante. Como muitos estados já possuem uma forte tendência partidária, votando consistentemente em republicanos ou democratas, o foco principal da eleição acaba sendo os chamados swing states, ou estados-pêndulo.

O papel dos swing states nas eleições

Os sete estados-pêndulos — que incluem estados como Flórida, Pensilvânia e Michigan — concentram 93 dos 538 delegados no total em disputa. Para garantir a vitória, um candidato precisa conquistar pelo menos 270 delegados , ou seja, a maioria simples.

Atualmente, segundo pesquisas, Kamala Harris conta com o apoio de 226 delegados, enquanto Donald Trump tem o apoio de 219, tornando a disputa acirrada.

Como o voto dos swing states pode ser decisivo, a purificação desses locais é acompanhada com atenção, e qualquer atraso na suspensão pode afetar o tempo até que você conheça o vencedor.

Quando sai o resultado?

Tradicionalmente, os resultados das eleições nos EUA costumam ser anunciados na própria noite do pleito, assim que a apuração dos votos se aproxima do fim. No entanto, a situação nem sempre é tão simples.

A eleição de 2020 , por exemplo, mostrou que a contagem pode se estender por vários dias, principalmente em estados onde o número de votos é muito restrito ou onde há um grande volume de votos por correspondência.

A apuração dos votos começa logo após o fechamento das urnas em cada estado, mas devido às diferenças nos fusos horários, o ritmo de contagem varia bastante.

Na costa leste, onde estados como Nova York e Flórida estão localizados, as urnas fecham mais cedo, e a apuração já estará em andamento enquanto as eleições ainda estão votando no Alasca e no Havaí, por exemplo.

Essa diferença nos horários faz com que o país inteiro acompanhe a contagem por várias horas.

Estados mais competitivos, como Pensilvânia e Wisconsin, são particularmente desafiadores. Nessas regiões, a apuração pode demorar mais devido ao volume de votos por correspondência e regras específicas sobre quando esses votos podem começar a ser contados.

Em estados como a Flórida, por outro lado, a contagem costuma ser mais rápida, pois a apuração de votos por correio começa antes mesmo do dia oficial da eleição.

Portanto, o resultado das eleições norte-americanas pode ser conhecido rapidamente em algumas partes do país, enquanto outros podem levar dias até que todos os votos sejam contados e os resultados sejam finais anunciados.

Quanto mais acirrada a disputa nos swing states, mais tempo pode levar para que um vencedor seja declarado.

Alguns estados que tem mais delegados podem demorar a apuração até dia 08/11, sexta-feira subsequentes das eleições (05).

Nas eleições presidencias de 2020, o resultado saiu 4 dias depois da votação que aconteceu 03 de novembro.