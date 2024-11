Sarah McBride é a primeira pessoa trans eleita para o Congresso dos Estados Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A democrata, de 34 anos, ocupava um espaço no Senado estadual e agora ocupará um assento na Câmara de Representantes dos EUA

Sarah McBride, do Partido Democrata, foi eleita a primeira pessoa trans a ocupar uma cadeira no Congresso dos Estados Unidos e vai representar seu estado natal, Delaware. O cargo conquistado é equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil.

Em entrevista recente para uma rede de televisão americana, McBride disse que sua prioridade para o Congresso serão, principalmente, o custo das creches para crianças, saúde pública, habitação e o direito ao aborto.

"Delaware enviou em alto e bom som a mensagem de que devemos ser um país que proteja a liberdade reprodutiva, que garanta licenças remuneradas e cuidados infantis acessíveis a todas as nossas famílias, que garanta que a habitação e os cuidados de saúde estejam disponíveis para todos e que esta seja uma democracia que é grande o suficiente para todos nós", disse Sarah em uma publicação nas redes sociais.

Trajetória

A congressista iniciou a vida pública em 2012, quando foi presidente do corpo estudantil da American University. Ainda em 2006 fez parte da campanha de Beau Biden, filho de Joe Biden, para Procurador-Geral nos Estados Unidos.

McBride foi uma importante aliada do atual presidente americano e responsável por aproximar as pautas LGBTQIA+ na Casa Branca.

Em 2016, foi a primeira pessoa trans a discursar em uma convenção partidária no país, em um encontro do partido democrata.

Já nas eleições de 2020, foi a primeira pessoa trans a ocupar um cargo no senado estadual, representando o norte de Delaware.