O que se sabe sobre o acidente de avião que deixou quase 180 mortos na Coreia do Sul

Isso é o que se sabe sobre o acidente de um Boeing da companhia de baixo custo Jeju Air ocorrido neste domingo (noite de sábado no Brasil) com 181 pessoas a bordo, a pior catástrofe aérea da história do país asiático. Cento e setenta e nove morreram e apenas duas foram resgatadas com vida.

O voo 2216 da Jeju Air, procedente de Bangcoc, se acidentou ao aterrizar no aeroporto de Muan, cerca de 290 quilômetros ao sul da capital, Seul, às 09h03 de domingo (21h03 de sábado pelo horário de Brasília), segundo o Ministério de Territórios.

A aeronave havia emitido um pedido de socorro após uma primeira tentativa de aterrissagem, durante a qual a torre de controle alertou a tripulação de que o avião havia sido atingido por pássaros.

Um vídeo divulgado pelo canal sul-coreano MBC mostra a aeronave aterrissando com fumaça saindo de seus motores, aparentemente sem o trem de pouso. O avião sai da pista e pega fogo.

Segundo o site especializado Flightradar, o avião, um Boeing 737-8AS, havia entrado em serviço em 2009.

Das 181 pessoas a bordo, 175 eram passageiros e seis faziam parte da tripulação, sendo que apenas duas sobreviveram. Todos os passageiros eram coreanos, exceto dois tailandeses, informaram as autoridades.

Investigação aberta

Uma investigação foi aberta, mas as autoridades apontam uma colisão com um pássaro como a possível causa da tragédia.

"Presume-se que a causa do acidente tenha sido uma colisão com um pássaro, combinada com condições climáticas adversas", afirmou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun.

"É preciso que ocorra uma série de eventos catastróficos para provocar um balanço tão alto de vítimas", declarou à AFP o consultor em aviação Philip Butterworth-Hayes.

"Os sistemas de segurança a bordo contra acidentes são extremamente robustos", disse, descrevendo o desastre como "o incidente mais grave" que viu nos últimos anos.

As primeiras informações da agência sul-coreana Yonhap indicavam uma "falha do trem de pouso".

Segundo a mesma fonte, o avião aterrizou sem ter acionado seu trem de pouso e explodiu em chamas ao colidir contra um muro ao final da pista.

Questionado sobre a possibilidade de a pista ser muito curta, um responsável declarou que isso provavelmente não foi um fator. "A pista tem 2.800 metros de comprimento [...] e aviões de tamanho semelhante a utilizam sem problemas", afirmou.

As autoridades anunciaram a localização das duas caixas-pretas - o gravador de voz da cabine e o gravador de dados do voo.

Reunião de emergência



Os serviços de emergência mobilizaram dezenas de veículos para o local do acidente. Os membros das famílias esperavam no primeiro andar do aeroporto.

As imagens divulgadas pelas emissoras locais mostram o avião completamente queimado, exceto pela cauda, e corpos cobertos por mortalhas azuis sendo evacuados em macas.

O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, presidiu uma reunião de emergência do governo e visitou o local do acidente no fim do dia.

As colisões com pássaros podem causar danos significativos no motor ou no para-brisa e são a causa de muitos acidentes aéreos. Na maioria dos casos, esse tipo de colisão ocorre durante a decolagem ou o pouso, quando os motores estão em pleno funcionamento.

Um dos casos mais famosos ocorreu em 2009, quando o piloto de um Airbus A320 da US Airways, com 155 ocupantes, conseguiu pousar no rio Hudson em Nova York após uma colisão desse tipo.

Companhia foi fundada em 2005

Este é o primeiro acidente fatal na história da Jeju Air, fundada em 2005. Em 12 de agosto de 2007, um Bombardier Q400 da sua frota que transportava 74 pessoas saiu da pista no aeroporto de Busan-Gimhae (sudeste), resultando em uma dezena de feridos levemente.

Antes dessa tragédia, o acidente aéreo mais grave ocorrido na Coreia do Sul havia sido o de um Boeing 767 da Air China procedente de Pequim, que caiu em uma colina perto do aeroporto de Busan-Gimhae, deixando 129 mortos.