Acidente aéreo em Toronto, no Canadá, deixa feridos; Confira o vídeo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Equipes de emergência atuam no local; 15 pessoas se feriram, sendo que três precisaram ser transportadas com auxílio de helicóptero

Um avião da Delta Airlines caiu na tarde desta segunda-feira (17) no Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto, no Canadá, deixando feridos. A informação foi confirmada pelas emissoras locais CBC e CP24.

A aeronave, um Mitsubishi CRJ-900LR, partiu de Minneapolis, nos Estados Unidos, em um voo que normalmente dura cerca de 1h28. Segundo dados do site FlightRadar24, o avião pousou em 1h26 de viagem.

Confira o vídeo:

Nas redes sociais, o Aeroporto Internacional Pearson confirmou o incidente e informou que todas as pessoas a bordo foram contabilizadas. “Equipes de emergência estão respondendo”, publicou a administração do terminal no X (antigo Twitter).

Feridos



Haviam 80 passageiros na aeronave e 15 ficaram feridos após o acidente. Três pessoas, sendo elas uma criança, um homem idoso e uma mulher na mesma faixa etária, precisaram ser levados de helicóptero para hospitais no local.

As atividades no aeroporto foram interrompidas durante os atendimentos de emergência.

De acordo com o site CTV News, a cidade tem sofrido com diversas nevascas, inclusive, durante a última semana caiu mais neve do que durante todo o inverno passado.

Doug Ford, primeiro-ministro da província de Ontario, demonstrou alívio por não ter vítimas fatais no acidente. "Estou aliviado por não haver mortos após o incidente em Toronto Pearson. Autoridades da província estão em contato com o aeroporto e as autoridades locais e fornecerão qualquer ajuda necessária", publicou no X, antigo Twitter.

Até o momento a Delta não se manifestou.