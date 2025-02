Terremoto de 4,7 graus atinge Lisboa nesta segunda-feira (17)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O tremor teve origem na região do Seixal, distrito de Setúbal, e pôde ser sentido nas regiões de Lisboa, Portimão e Vila Nova de Santo André

Um terremoto de magnitude 4,7 na escala Richter sacudiu Lisboa e áreas adjacentes nesta segunda-feira (17), às 13h24 no horário local.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o epicentro localizou-se aproximadamente 14 quilômetros a sudoeste de Seixal, na margem oposta do rio Tejo.

O abalo foi perceptível no centro de Lisboa e nas regiões periféricas. Não houve registros de danos materiais ou vítimas.

“Nunca senti um tremor tão forte. Foi realmente assustador”, declarou ao jornal português Público a jornalista brasileira Lourdes Souza, que vive em Portugal há seis anos.

Contexto sísmico em Portugal

Este evento ocorre aproximadamente seis meses após um terremoto de magnitude 5,3 registrado no litoral português, próximo à cidade de Sines, em agosto de 2024.

Embora Portugal não seja frequentemente afetado por sismos de grande magnitude, o país possui um histórico significativo, incluindo o devastador terremoto de 1755 que destruiu grande parte de Lisboa.

Entendendo a escala Richter

A escala Richter mede a força dos terremotos, ou seja, quão forte foi o tremor. Ela funciona como uma régua que vai aumentando conforme a intensidade do abalo.

Cada número na escala representa um terremoto 10 vezes mais forte que o número anterior.

Por exemplo: