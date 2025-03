Com voz cansada, papa Francisco agradece "de todo coração" as orações pela sua saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O jesuíta argentino de 88 anos está hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite

O papa Francisco agradeceu nesta quinta-feira (6) "de todo coração" as orações pela sua saúde que têm ocorrido todas as noites desde 24 de fevereiro na praça de São Pedro, no Vaticano, em uma mensagem de áudio com voz cansada e entrecortada.

"Agradeço de todo coração as orações que fazem pela minha saúde desde a praça, os acompanho daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado", diz a curta mensagem divulgada no início do Rosário.

A mensagem de 27 segundos, gravada nesta quinta-feira e na qual se ouve a respiração do líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo, foi recebida com aplausos pelas poucas centenas de fiéis presentes na monumental praça, conforme constatou a AFP.

Hospitalizado

O jesuíta argentino de 88 anos está hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite, que derivou em uma dupla pneumonia. Desde então, não fez nenhuma aparição pública nem foram divulgadas imagens suas.

Em uma mensagem escrita no domingo, por ocasião do Angelus, do qual se ausentou pela terceira semana consecutiva, o "Santo Padre" dos católicos agradeceu aos fiéis pelas orações.

Ao completarem 21 dias desde a hospitalização, o estado de saúde do papa se manteve nesta quinta-feira "estável" e sem novas crises respiratórias desde segunda-feira, informou o Vaticano.

"As condições clínicas do Santo Padre se mantiveram estáveis em relação aos dias anteriores", informou o boletim médico enviado todas as noites desde sua hospitalização.

O pontífice "também não apresentou episódios de insuficiência respiratória" nem febre, segundo o último boletim, que ressalta, no entanto, que "os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado".

O pontífice passou o dia alternando descanso, oração e algo de trabalho, juntamente com fisioterapia respiratória e motora, acrescentou o Vaticano.

Funções

Essa hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, tem gerado preocupação pelos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. E tem reavivado os questionamentos sobre a capacidade de desempenhar as funções como sumo pontífice.

Francisco, que nos últimos tempos descartou a ideia de renunciar ao cargo como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, se ausentou na quarta-feira da principal missa de imposição de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

Este rito iniciou a contagem regressiva de quarenta dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico, e, por enquanto, ainda não se sabe se o pontífice continuará internado até essa data.