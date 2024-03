FOP: 69 anos transformando os sorrisos de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Responsável pela formação de mais de 7 mil cirurgiões-dentistas de excelência, a FOP ainda contribui com programas de formação na área de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial

Ao longo dos seus 69 anos, a Faculdade de Odontologia de Pernambuco vem contribuindo

significativamente para a formação da odontologia e a educação, muito além dos dentes.

Através da criação dos programas de mestrado e doutorado da FOP (mestrado – 1972 e

doutorado – 1986), a antiga Fundação de Ensino Superior de Pernambuco pôde virar uma

universidade. Hoje, a famosa Universidade Estadual de Pernambuco, a qual se tornou o principal

polo formador de mestres e doutores no Norte e Nordeste do Brasil.

Além disso, a FOP presta serviço de atendimento e reabilitação a pacientes mutilados, uma

população vulnerável e invisibilizada. Isso ocorre, claro, além das centenas de milhares de

atendimentos odontológicos, desde prevenção, passando pela restauração até a reabilitação, para

a população que não tem acesso ao serviço de saúde bucal no SUS.

A FOP representa a excelência na formação e a vanguarda na produção de conhecimento, a

exemplo do Primeiro Programa de Mestrado e Doutorado em Perícias Forenses do Brasil

(PPGPF).

Apesar de toda a contribuição, a FOP, hoje, está passando pelo seu pior momento: esquartejada

entre o CISAM, ITEP, HUOC e qualquer outra sala que sobrar no complexo de ensino de saúde

da UPE.

A FOP se mantém pela excelência de seus quadros docentes, que se desdobram entre o ensino,

pesquisa e extensão e gestão.

Nesses 69 anos de história, a FOP merece os parabéns de todos os pernambucanos pela sua

contribuição para a nossa saúde e, principalmente, por sua insistência – e resistência - em formar

profissionais com qualidade sem quase nenhum investimento em sua nova e merecida sede.

Eduardo Vasconcelos, Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco