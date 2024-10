A importância do professor para a formação das crianças e jovens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao frequentar a escola, o processo de aprendizagem ganha novo significado e, no coração do ecossistema escolar, está o professor, o guia dessa jornada. Profissional que desempenha um papel crucial na formação intelectual, emocional, social e de caráter de crianças e jovens.

Ajuda a criar um ambiente seguro e acolhedor na escola, onde os alunos podem expressar suas emoções, resolver conflitos e aprender a lidar com frustrações. Ao oferecer apoio emocional e modelar comportamentos positivos, o professor nutre o desenvolvimento de habilidades sociais importantes, como empatia, cooperação e resolução de problemas.

Cultiva sonhos, semeia valores, inspira, desafia, estimula a curiosidade inata das crianças, transformando o aprendizado em uma descoberta contínua, ao incentivar a exploração, a experimentação e a criatividade. É um dos primeiros agentes de socialização fora do ambiente familiar, ajudando a criança a desenvolver suas capacidades de convivência em grupo, respeito ao próximo e cooperação.

É modelo de conduta ética e cidadã. Ao longo dos anos de formação, crianças e jovens observam atentamente o comportamento de seus professores e absorvem seus valores. A atitude do professor ao lidar com dilemas morais e questões sociais em sala de aula pode ter um impacto profundo na formação de seus alunos. Ao promover autonomia intelectual dos alunos, incentivando-os a questionar, a investigar, a debater sobre temas como justiça, direitos humanos, valores democráticos e igualdade. Orienta também como pensar criticamente, fazer escolhas responsáveis, formar suas próprias opiniões sobre o mundo e como podem agir para torná-lo melhor.

O professor é um arquiteto que molda as mentes e os corações dos seus alunos, colabora com a formação de cidadãos globais conscientes, críticos e preparados para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. O impacto emocional, intelectual e social que um professor pode ter na vida de seus alunos é inimaginável e seus ensinamentos podem reverberar ao longo de toda a vida, tornando alguns deles inesquecíveis para seus alunos.

A capacidade de improvisação do professor é admirável. Habituados a olhar seus alunos no dia-a-dia, conversar individualmente e em grupos; facilitar aulas com interações, apresentações e trocas, usando os diversos recursos que tenha disponíveis. Na pandemia, ficaram sozinhos, no quarto ou sala de suas casas, transformados para parecer a sala de aula, olhando para a câmera como se ali vissem seus alunos que enchiam suas salas e transbordavam curiosidade e energia. Falavam, cantavam, dançavam e se desdobravam como podiam. Conseguiam ver sorrisos, exclamações e também distrações. Cada aluno do seu jeito, como também o são na escola e nas famílias. Foi um período que mostrou a grandeza do professor em se adaptar a uma crise e proporcionar aos seus alunos o melhor aprendizado.Uma sociedade para prosperar depende, fundamentalmente, da educação que é oferecida às suas crianças e jovens e essa educação só pode ser de qualidade quando há professores comprometidos, capacitados e valorizados.

Valorizar o professor significa garantir condições de trabalho dignas, remuneração adequada e oportunidades de formação continuada que permita a sua atualização e aprimoramento das suas habilidades e práticas pedagógicas. Valorizar o professor é valorizar o presente e futuro de uma nação. É fundamental que as famílias, as comunidades e as instituições respeitem e apoiem o seu trabalho.

Desde 2019, participo do grupo de educadores em evento que a Nobel Prize Academy realiza. São momentos únicos, ouvir o reconhecimento e a gratidão desses nobres cientistas aos seus professores, muitas vezes da educação básica ou ensino médio.

Em 15 de outubro de 1827, D. Pedro I, imperador do Brasil decretou a criação do Ensino Elementar no Brasil. O documento determinou que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem escolas de primeiras letras. O texto regulamentou também o salário dos professores, as matérias básicas que os alunos deveriam aprender e como os docentes deveriam ser contratados. Passados 120 anos desse decreto, em 15 de outubro de 1947, ocorreu a primeira homenagem dedicada ao professor e essa data foi marcada como o Dia do Professor.

Parabéns, Professor, por sua nobre missão de iluminar o caminho da sabedoria para seus alunos!

Eduardo Carvalho, Autor do livro "Agente Transformador"