A OAB-PE vai seguir de portas abertas!

Entre tradição e inovação, a OAB-PE segue firme em seu compromisso com o futuro. Em tempos de transformação e expansão da advocacia, não podemos nos contentar com espaços herméticos e restritos. Foi-se o tempo em que nossa Ordem era um ambiente de poucos, onde uma pequena elite intelectual monopolizava os debates e ditava os rumos da advocacia e das pesquisas acadêmicas, marginalizando, inclusive, competentes colegas advogados e advogadas que não vinham das mesmas bancas e universidades a quais pertenciam os grandes nomes.



Hoje, a OAB-PE é um espaço democrático, onde todas as vozes têm vez e valor. E essa abertura não diminui nossa qualidade ou compromisso com a excelência; pelo contrário, enriquece nosso cenário com a diversidade de ideias e nos fortalece ao integrar profissionais de diferentes trajetórias, experiências e vivências.



Nossa visão de Ordem sempre foi ampla e inclusiva, um lugar onde a experiência dos veteranos é necessária, importante e indispensável, mas que se mistura à energia e às novas perspectivas dos jovens profissionais. É nesse encontro que o saber jurídico se fortalece, que a advocacia pernambucana cresce, e que a própria OAB-PE se mantém viva e aberta, fiel ao seu papel de congregar a diversidade de vozes e pensamentos que a compõem. Não é tempo de portas fechadas nem de privilégios guardados, mas de união e colaboração, em que todos, com talento e dedicação, possam contribuir para o fortalecimento da nossa OAB-PE.



Em tempos de desafios e transformações, especialmente para os jovens profissionais, é indispensável que a OAB ofereça oportunidades de integração e crescimento. O Conselho, a Caixa de Assistência, a Escola da Advocacia, o Tribunal de Ética e as Comissões da OAB-PE são, desta forma, espaços democráticos e diversos, que acolhem a todos, fomentam debates e aprimoram a instituição, elementos fundamentais para o desenvolvimento na advocacia.



Mais do que meros espaços de debate, representam a alma plural e combativa de nossa Ordem, oferecem um campo fértil para o desenvolvimento de ideias e para o surgimento de novas lideranças. Participar da Ordem não é e nem deve ser uma honraria conferida para alguns, mas uma responsabilidade e uma oportunidade para todos que, verdadeiramente, acreditam e se dedicam ao progresso da advocacia pernambucana.



Nossa estrutura reflete o compromisso da atual gestão com a inclusão e a transparência, abrindo espaços para que todos os advogados e advogadas possam contribuir e participar ativamente do fortalecimento de nossa entidade. Essa é a evolução de uma OAB que entende que o aprimoramento da instituição, a defesa das prerrogativas e o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, dentre tantas outras ações, exigem que ouçamos todas as vozes. Como fizemos durante nossa gestão!



Essa dinâmica democrática, de uma OAB que se mantém de portas abertas, seguirá firme no próximo triênio na gestão da nossa nova presidente eleita Ingrid Zanella, primeira advogada a presidir a instituição nos seus 93 anos de existência. Pois a OAB-PE, independente e apartidária, pertence a cada um de nós e é essa força coletiva que verdadeiramente a representa!



Fernando Ribeiro J. Lins, Advogado e Presidente da OAB Pernambuco