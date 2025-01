Desafios e recomendações para a Educação em Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa do Todos Pela Educação apresenta uma série de recomendações de políticas educacionais para as gestões municipais entre 2025-28.

A partir de janeiro de 2025, prefeitos eleitos ou reeleitos em todo o Brasil assumirão seus mandatos com uma tarefa desafiadora e essencial: tornar a Educação uma prioridade em suas gestões - de modo real, para além dos discursos. O prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB), é um deles.

A Educação Básica, especialmente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, é responsabilidade central dos municípios, que devem garantir o acesso e a permanência dos alunos, a aprendizagem de qualidade e a redução das desigualdades educacionais.

Embora o Brasil tenha registrado avanços significativos ao longo dos anos, ainda existem desafios importantes a serem enfrentados. A desigualdade no acesso a uma Educação de qualidade e os baixos índices de aprendizagem são apenas alguns dos obstáculos. Para superá-los, os municípios precisam se concentrar em objetivos claros: assegurar que todas as crianças e jovens tenham acesso à escola, que estejam aprendendo adequadamente em cada etapa e que as desigualdades sejam reduzidas para promover uma maior equidade.

Em Recife, a rede pública atende 66% dos estudantes, com 42% das escolas sob a administração municipal, refletindo o papel central do município na Educação Básica. Na Educação Infantil, 40% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas em creches, índice que acompanha a média nacional e supera a média das capitais (38%). Já na pré-escola, que atende crianças de 4 a 5 anos, a cobertura chega a 87%, número inferior à média nacional (94%) e à média das capitais (90%). Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas que continuem avançando em acesso, garantia de aprendizagem adequada e promoção de trajetórias escolares regulares, essenciais para a formação educacional e social das crianças.

Com objetivo de contribuir técnica e voluntariamente com gestões municipais, como a de Recife, o Todos Pela Educação elaborou o documento "Educação Já Municípios", que apresenta uma série de recomendações de políticas educacionais para as gestões municipais entre 2025-28.

O documento traz orientações práticas para áreas-chave. Para garantir que crianças e jovens tenham acesso à educação, é urgente ampliar o acesso a creches e pré-escolas de qualidade, oferecendo condições adequadas para o desenvolvimento integral das crianças. Além disso, a implementação de estratégias eficazes contra a evasão escolar, por meio de programas estruturados de busca ativa, é indispensável.

A valorização dos professores é um dos fatores mais impactantes para a aprendizagem dos estudantes. Para tal, é essencial a realização de concursos regulares, formação continuada, um plano de carreira transparente e salários iniciais competitivos. Garantir que os docentes possam atuar em uma única escola, com carga horária integral e suporte à sua saúde física e mental, é essencial para reter talentos e assegurar um ensino de qualidade. Além disso, para enfrentar as defasagens de aprendizagem, é necessário priorizar currículos alinhados à BNCC, avaliações frequentes que acompanhem o progresso dos alunos e programas estruturados de recomposição das aprendizagens.

As escolas, por sua vez, precisam ser espaços modernos e acolhedores, com infraestrutura adequada, tecnologia que fomente a inclusão digital e políticas pedagógicas que promovam a convivência respeitosa e colaborativa. A expansão do Tempo Integral também é essencial, oferecendo um ambiente seguro, estimulante e que promova o desenvolvimento acadêmico e socioemocional.

As Secretarias de Educação devem desempenhar um papel estratégico nesse processo, oferecendo suporte técnico e operacional às escolas, promovendo a integração de sistemas de gestão e fortalecendo a capacitação contínua dos profissionais. Além disso, é imprescindível priorizar políticas que assegurem a equidade e valorizem a diversidade, combatendo o racismo e promovendo a inclusão plena de estudantes com deficiência, por meio de infraestrutura acessível e apoio pedagógico especializado. Garantir uma educação de qualidade para todos é um compromisso inadiável para construir uma sociedade mais justa e igualitária.

Cabe ressaltar que a implementação de políticas educacionais deve se basear em premissas essenciais. O planejamento estratégico é fundamental para que as ações educacionais se organizem em metas e indicadores claros, permitindo uma gestão mais eficiente e um monitoramento contínuo dos resultados. Além disso, é importante uma gestão participativa, que envolva professores, pais e alunos nas decisões e promova um ambiente colaborativo na rede de ensino. E, para que as políticas sejam eficazes, as decisões precisam ser fundamentadas em dados e evidências concretas, assegurando que as ações estejam direcionadas às reais necessidades das escolas e dos alunos.

Os novos prefeitos terão pela frente não apenas esses desafios, mas também a oportunidade de inovar e transformar o cenário educacional. A pandemia de COVID-19 evidenciou ainda mais as fragilidades do sistema, mas também impulsionou adaptações tecnológicas e novos olhares para a Educação que podem ser incorporados. Com o aumento de recursos destinado à Educação por meio do Novo Fundeb, os municípios têm a chance de investir em melhorias estruturais e pedagógicas que antes poderiam parecer inviáveis.

Em algumas cidades do país, o primeiro sinal quanto à prioridade foi dado ainda em dezembro, quando cerca de 40 prefeitos das maiores cidades do país se reuniram em Brasília, para discutir experiências e políticas fundamentais para seus mandatos, numa iniciativa também organizada pelo Todos Pela Educação, e em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Associação dos Tribunais de Contas (Atricon).

Ao longo dos próximos anos, prefeitos e gestores municipais têm a responsabilidade e a oportunidade de fazer a diferença na vida de milhares de estudantes. A Educação é a base para o desenvolvimento social e econômico do país, e, ao priorizá-la, os gestores municipais contribuem para uma sociedade mais justa e preparada para os desafios do futuro. Seguindo as diretrizes do "Educação Já Municípios", é possível construir um sistema educacional mais equitativo e eficaz, que ofereça a todas as crianças e jovens brasileiros as ferramentas necessárias para prosperar - no presente e no futuro.

Ivan Gontijo e Pedro Rodrigues, respectivamente, gerente e coordenador de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação