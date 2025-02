Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Não sei por qual razão, eu tenho uma admiração especial por varredores de rua! Deles, eu guardo uma cena inesquecível, ali na Agamenon Magalhães, num longínquo 7 de Setembro, em que varredores colocaram suas vassouras no ombro (como fuzis!) e bateram marcha enfileirados, marcando o ritmo na caçamba da carrocinha de coleta! Também não sei a razão, mas achei que aquela... "alegoria" representava muito mais a nossa "nação" do que os desfiles grandiosos de nossos militares, em plena ditadura.

Quando vejo, nas ruas, um rapaz ou uma moça, vestido com um macacão amarelo, com a inscrição nas costas "VARRIÇÃO", eu presto atenção ao que ele(a) está fazendo e não posso deixar de refletir um pouco sobre aquela profissão.

Penso a "varrição" como um ato cultural, civilizacional contra a própria Natureza (as árvores que "sujam" naturalmente as ruas e avenidas em certas épocas do ano. A Cultura é uma forma de domínio e controle sobre a Natureza, tanto 'interna' como 'externa') e, em seguida, uma ação contra o próprio Homem, aquele que faz do espaço comum, da esfera pública um...depósito de lixo, como se o lugar onde simbolicamente exercemos o que chamamos, muito superficialmente, de "cidadania", fosse também o lugar onde jogamos fora o que não nos serve mais. Estanha - e, no entanto, compreensível, basta olhar para a história de nossas relações sociais!- RELAÇÃO ENTRE LIXO E PÓLIS! o varredor é, para mim, uma metáfora da cultura, sobretudo quando se volta contra o incivilizado, o que destrói o Mundo Comum.

E como todo trabalho da Cultura, nosso Varredor (grafo com maiúscula, sim senhor!) age em silêncio, quase que "pedagogicamente", tentando com seus gestos repetitivos, sua vassoura e sua cesta, nos chamar a atenção para os incivilizados que somos, mas que é, muitas vezes, invisível, inaudível, uma presença clamorosamente ausente. Imerso em sua absoluta solidão, repete o mesmo gesto, olhando para baixo, num nietzschiano eterno retorno do mesmo que, mal acaba de ser executado, tem de ser recomeçado porque alguém acabou de sujar o que foi mil vezes limpo... Como se o trabalho da Cultura fosse interminável, incansável, silencioso, invisível, uma finalidade sem fim!

A ideia de limpeza urbana, se não estou enganado, começa com a "haussemannização" de Paris, sob o II° Império (1851-1871), à época de Napoleão III°, quando os grande boulevards foram abertos, a cidade higienizada (com objetivos claramente políticos) e a "canaille" afastada para a periferia ("bidonvilles"). Ali começa um tipo de modernidade urbana que será descrito, por exemplo, por Charles Baudelaire com sua profunda inquietação sobre a multidão solitária e agregada ("O spleen de Paris". Ver também, nas "Flores do Mal", "A uma passante": a modernidade é o eterno no transitório!). Foi no país que inventou a República moderna (não falo de cidades-estado como Genebra, por exemplo), enquanto Nação republicana, que a Educação Nacional tinha a função (diferente da Instrução Pública) que nutrir o sentimento de pertencer a um Mundo Comum regido pela Lei. O que acontece com aquele que joga lixo nas ruas, é algo que o antropólogo Roberto Da Matta já havia assinalado em seu memorável "A casa e a rua": nunca soubemos exatamente a diferença republicana entre esfera pública e interesse privado, e a "rua" não é o "público": é o espaço de ninguém. Assim posso varrer "minha" calçada e deixar o lixo no cantinho do meio fio, na rua, que não é de ninguém!

É nesse momento que chega aquele homem/mulher com um macacão amarelo exercendo sua função de AGENTE DA CIVILIDADE PÚBLICA: um alerta "amarelo" para nossa ausência de sensibilidade para a "res publica". Daí para cima, já dá pra gente entender a corrupção, a depravação política, os orçamentos secretos, as emendas impositivas, a apropriação indébita, os desmandos administrativos, os "toma-lá-dá-cá", os Centrões...

Flávio Brayner , professor emérito da UFPE e visitante da UFRPE