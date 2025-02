A força da união no combate à violência doméstica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A união entre Justiça, Executivo e sociedade continuará sendo nosso maior trunfo.A proteção à vida e à dignidade feminina é um compromisso do TJPE.

Os números falam por si: a redução de 75% dos casos de feminicídio em Caruaru é uma vitória inquestionável. Uma vitória da Justiça, das instituições parceiras e, sobretudo, das mulheres que agora contam com um sistema de proteção mais rápido e eficaz.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), por meio da sua Coordenadoria da Mulher e do Núcleo de Informações Estratégicas e Cumprimento de Ordens Judiciais (NIOJ) Maria da Penha, reafirma seu compromisso com a segurança e a dignidade das vítimas de violência doméstica.

O sucesso desse projeto tem como fator determinante a integração entre instituições, algo que sempre defendi fortemente. A colaboração entre o TJPE, a Secretaria da Mulher de Pernambuco e de Caruaru, a Polícia Militar e demais instituições envolvidas tem se mostrado essencial para o cumprimento ágil das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs).

Prova disso é o salto no percentual de cumprimento dessas medidas, que passou de 81,4% para 92%, e na rapidez com que os mandados são executados. Isso significa que mais mulheres estão sendo protegidas em tempo hábil, evitando que a violência se agrave. Em outras palavras, vidas estão sendo salvas.

Não podemos deixar de reconhecer o papel fundamental da Coordenadoria da Mulher do TJPE, sob a liderança da desembargadora Daisy Andrade Pereira.

O comprometimento dessa equipe tem sido decisivo para estruturar e fortalecer essa rede de proteção. Da mesma forma, é imprescindível destacar o trabalho do Sindicato dos Oficiais de Justiça, que tem atuado de maneira incansável para garantir que as decisões judiciais sejam cumpridas com a urgência que a situação exige.

O projeto não se limita a garantir segurança física. Ele também promove autonomia. As mulheres assistidas pelo programa têm acesso a atendimento psicológico e capacitação profissional, permitindo que reconstruam suas vidas longe dos agressores. Essa é uma estratégia fundamental para romper o ciclo de violência.

O sucesso dessa iniciativa nos motiva a sonhar mais alto. Nosso objetivo é expandir esse modelo para outras regiões do Estado, iniciando pelo Grande Recife, Sertão e Agreste. A Justiça precisa estar presente onde as mulheres mais precisam, garantindo que nenhuma vítima fique desamparada.

Celebramos hoje os resultados concretos dessa ação pioneira. Mas nossa luta está longe de terminar. Seguiremos firmes na missão de construir uma sociedade mais justa, onde as mulheres possam viver sem medo. E para isso, a união entre Justiça, Executivo e sociedade continuará sendo nosso maior trunfo.

A proteção à vida e à dignidade feminina é um compromisso que o TJPE reafirma todos os dias.

Ricardo Paes Barreto, presidente do TJPE