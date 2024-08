À espera de novos gestores

Uma região com inúmeros problemas acumulados durante séculos, mas em especial nas últimas décadas, o Nordeste sente falta de gestores públicos capazes de transformar os desafios em oportunidades de mudança para a maioria da população. Em nove estados que refletem tanto a diversidade quanto a desigualdade no país, os nordestinos carregam enormes potenciais de transformação social, econômica e política – como ficou demonstrado, aliás, nas últimas eleições presidenciais. Mas nem as lideranças políticas em geral, nem aquelas alçadas a cargos de d estaque, parecem compreender as demandas, ou satisfazer os desejos do cidadão nordestino, que segue refém da sina de uma baixa qualidade de vida, em comparação com outras regiões do Brasil.

Não é à toa que quase dois terços da população nordestina anseiam pela renovação dos quadros políticos nas próximas eleições municipais, em outubro, como o JC-PE mostrou em reportagem publicada no domingo. Pesquisa realizada pela Febraban e pelo Ipespe revelou que 60% dos eleitores querem novos nomes no comando das prefeituras. A preferência diz muito da saturação com os mesmos de sempre, muitos dos quais se revezam no poder municipal, sem, no entanto, levarem a efetivas conquistas para a população. Aproveitando a análise do colunista Igor Maciel, também na edição de domingo, vale mencionar que as prefeituras se tornaram degraus para outros cargos, como o governo estadual, ou uma vaga como parlamentar na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Candidatos e candidatas, em parte considerável dos casos, calcula a trajetória na vida pública tendo um lugar no posto de prefeito ou prefeita como mera passagem. E com isso não se importam, de fato, com o legado a ser deixado no trabalho e na história.

A outra face do desinteresse dos gestores pelos resultados é a debilidade da gestão municipal no Brasil, onde a massa dos recursos públicos fica na mão do governo federal. Mesmo assim, a percepção do eleitorado, majoritariamente negativa para os prefeitos e prefeitos que exerceram mandatos, não deixa de ser contundente resposta ao que não foi realizado, e à má qualidade da gestão, que penaliza a população e trava o desenvolvimento não apenas das cidades, mas da região inteira, e por tabela, do país. Sem que as cidades possam atender às demandas de seus habitantes, como acreditar que o Brasil venha a ser uma nação melhor para todos?

A pesquisa apontou que os nordestinos prestam mais atenção nas propostas, do que na experiência dos gestores que serão eleitos este ano. Porque o que já foi feito não bastou, ou não foi cumprido como deveria. Quando a atenção se volta mais para que se propõe do que para a continuidade do que está sendo feito, é sinal de que o desejo por mudança é maior. O Nordeste se encontra à espera de novos gestores. Graças à democracia, e à pluralidade democrática que possibilita a rotatividade no poder, a expectativa é que prefeitos e prefeitas consigam realizar melhores mandatos, na região, a partir do ano que vem.