Tragédia realça a fé

Um lugar de acolhimento e esperança se transformou em palco de desastre chocante, com vítimas fatais e dezenas de feridos, num dos principais focos de religiosidade da capital pernambucana. O desabamento da estrutura de coberta do santuário no Morro da Conceição tocou as pessoas em todo o país. Mas o significado do local para os recifenses, e para peregrinos de todo o estado, e até de outras partes do Nordeste, fez da tragédia motivo imediato de sofrimento coletivo. A cidade chora as perdas, a dor, o susto, a destruição. A população aflita se compadece e renova a fé em Nossa Senhora da Conceição, unindo-se em torno da fé e de sua força de superação.

A profunda tristeza expressa pelo Arcebispo Dom Paulo Jackson é compartilhada para além da comunidade religiosa, na empatia que move o sofrimento na direção da solidariedade. “Em oração, nos unimos às famílias enlutadas e a todos os que foram afetados por esta tragédia”, diz a nota oficial da Arquidiocese de Olinda e Recife, que pede ainda, à padroeira, consolo para a travessia do luto. Travessia que precisa sair do impacto, sobretudo, para os que estavam numa fila para receber cestas básicas, no momento do ocorrido. A caridade não se abala, pelo contrário, deve ser ampliada, tão logo o santuário venha a ser restabelecido.

As causas da tragédia estão sob investigação. As responsabilidades podem aparecer, seja no planejamento ou na execução de alguma obra, seja na falta de manutenção de qualquer pedaço da estrutura que cedeu. Melhor que apontar culpados, o importante agora é cuidar das vítimas e suas famílias. E depois, juntar esforços e sensatez para garantir que outros desabamentos jamais voltem a acontecer, seja no Morro da Conceição, seja em outro templo de qualquer religião em Pernambuco. Como a fé necessita de pilares, as práticas religiosas dependem de locais seguros, sem riscos para os frequentadores,

O poder público municipal e o governo estadual já se apresentaram como colaboradores para reerguer o santuário. Nada mais lógico e esperado. A festa no Morro, que irá completar 120 anos em dezembro, configura uma tradição cultural pernambucana, num repetido e cultuado período de fervorosa devoção à Nossa Senhora da Conceição. O mutirão para a reestruturação do santuário não deve demorar, com recursos financeiros e humanos em dedicada corrente.

Confirmada ou não a hipótese de sobrecarga no telhado devido à instalação de painéis para captação de energia solar, esse tipo de aparelho há de sofrer mais fiscalização, e rigor na colocação, para que novas tragédias como essa não se repitam. A luz do sol continua sendo essencial fonte de energia limpa nas edificações do Recife, e pode seguir assim, com os devidos cuidados e a aplicação das normas técnicas necessárias.