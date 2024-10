Para votar com tranquilidade

Uma das responsabilidades do poder exercido em nome da coletividade vem a ser o comando das forças de segurança, em nome do Estado democrático que deve proteger os cidadãos, combater criminosos e zelar pela qualidade da vida em sociedade. E assim se espera que os governantes façam, num evento da importância de um dia eleitoral, quando milhões de pessoas saem de suas casas e se dirigem às seções eleitorais em que estão inscritas, para cumprirem o direito de escolher seus representantes para o Executivo e o Legislativo. Como neste domingo, dia da votação de primeiro turno das eleições municipais em todo o país, para a escolha de prefeitas, prefeitos e parlamentares das cidades.

Há poucos dias, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acatou o pedido de 12 unidades da federação, que solicitaram tropas federais em apoio à realização das eleições. O que significa que, nesses estados, a preocupação dos governantes com a manutenção da lei e da ordem durante a votação motivará o acréscimo do aparato de segurança com um efetivo extra de pessoal para a segurança. Estão nessa lista o Rio de Janeiro, a Paraíba, o Ceará e o Rio Grande do Norte. A governadora Raquel Lyra, a exemplo gestores de estados do Nordeste como a Bahia e Alagoas, ou de Minas Gerais e São Paulo, não solicitou apoio federal para as eleições. Vale dizer que o procedimento é comum, válido desde 1965, ainda durante a ditadura militar, cabendo ao TSE examinar os pedidos e encaminhar para o planejamento das Forças Armadas, que já atuam na logística, transportando as urnas, servidores públicos e materiais, especialmente nos locais de difícil acesso.

Mais de 10 mil profissionais em escalas extras cuidarão da tranquilidade dos eleitores pernambucanos, em todos os 184 municípios, neste domingo, de acordo com a Secretaria de Defesa Social. O número é quase 20% maior do que o efetivo destacado no primeiro turno das eleições municipais de 2020, num investimento de mais de R$ 6,7 milhões. O monitoramento das ações de segurança será distribuído em três centros de comando, situados no Recife, em Caruaru e em Serra Talhada. O contingente e a estratégia de segurança estarão direcionados para os mais de 3,3 mil locais de votação, que poderão receber os 7,1 milhões de eleitores no estado. Um reforço coordenado pelo governo estadual, de modo a dar ao processo democrático, em Pernambuco, a importância merecida para que tudo se desenrole sem maiores transtornos – para a população, os candidatos, os partidos e a legião de servidores públicos e cidadãos convocados como voluntários.

Delegacias de plantão no final de semana, e a participação do Corpo de Bombeiros, completam a operação que promete assegurar as condições para que os pernambucanos possam votar com tranquilidade nas candidatas e nos candidatos de sua preferência. A democracia se fia nessa possibilidade soberana, que precisa ser respeitada, sem violência ou ameaças.