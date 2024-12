Retomada do crescimento

O Produto Interno Bruto (PIB) de Pernambuco cresceu, no terceiro trimestre, cerca de 5% em relação ao mesmo período no ano passado, num resultado superior à média nacional. O desempenho recorda a necessidade de um ciclo positivo para a economia estadual, em ritmo maior do que o restante do Nordeste e da média nacional, para reduzir as injustiças sociais históricas alimentadas pela desigualdade que está nas ruas, da capital ao interior, há vários anos. O estabelecimento de um novo ciclo econômico sustentado é fundamental para acelerar as políticas de desenvolvimento, bem como melhorar a eficácia das políticas sociais, em todas as esferas de governo.

O terceiro trimestre consecutivo de crescimento abre a expectativa de continuidade de um processo positivo com repercussões sobre o ambiente econômico e o cotidiano da população. Desde 2010 que o estado não via a perspectiva de crescimento do PIB próximo de 10% - mas na época, a reboque do empreendimento estruturador da Refinaria Abreu e Lima, ou seja, graças a um investimento maciço em um único projeto. Se o atual ciclo se consolidar, teremos a chance de ver, além do PIB maior, a diversificação do bom desempenho, talvez de maneira mais consistente do que há dez anos.

Com a agropecuária crescendo a mais de 11% no trimestre, a indústria a um ritmo acima de 5%, e os serviços, podendo melhorar, com 3% de elevação, a economia pernambucana vai dando sinais de que despertou da letargia dos últimos anos. Os investimentos no horizonte e a permanência de condições conjunturais importantes para a economia, como a queda no desemprego em nível nacional, revigoram um otimismo que se encontrava adormecido, e podem destravar um efeito dominó com ecos no empreendedorismo, na geração de postos de trabalho e no aumento da renda para os cidadãos. Somente após alguns anos de conquistas nesses campos é que teremos, de fato, motivos para celebrar os primeiros passos de agora, no que desponta como uma retomada.

Mas é possível dar crédito coletivo aos frutos colhidos. “Compartilho isso com quem faz a economia de Pernambuco girar, e também com os municípios, que têm trabalhado de maneira incansável para dar condições para que novos negócios possam ser abertos, a gente tenha mais emprego e a economia girando”, afirmou a governadora Raquel Lyra. Podemos observar no discurso oficial, depois de meio mandato cumprido, a satisfação de ver resultados onde antes havia apenas frustração. E o justo reconhecimento aos demais níveis de governo – afinal o Campo das Princesas também se beneficia do bom relacionamento da governadora com o presidente Lula e seus ministros.

O registro de Raquel Lyra vale ainda como lembrete de que o desenvolvimento da economia representa a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e deve ser buscado por todos os agentes públicos, ao lado dos esforços privados e de toda a sociedade. Um governo com bons resultados para mostrar é aquele que enxerga no ganho coletivo a motivação que vai muito além de um período de quatro anos: são as novas gerações de pernambucanos, com a vida pela frente, e as gerações seguintes, que precisam contar com o esforço do presente, para que um futuro melhor não seja um sonho distante.