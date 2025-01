Editorial JC: Arquivo Público de Pernambuco merece nova fase, após décadas de esquecimento e desvalorização

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Documentos oficiais e jornais impressos em séculos passados fazem parte do acervo do Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, e correm o risco de se perder se não forem bem conservados e digitalizados, para que o importante conteúdo que transmitem não seja tragado pelo descuido.

O trabalho que vem sendo realizado nos últimos dois anos, sob a direção do escritor Sidney Rocha, tem buscado recuperar a estrutura física e resgatar o valor da instituição para a gestão pública, a história e a memória coletiva dos pernambucanos.

A digitalização de mais de 90 mil documentos encontra-se em andamento, graças a recursos de emendas parlamentares do Senado, de convênio com a Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e parceria com a UFPE.

De acordo com Sidney Rocha, em relato a Emannuel Bento do JC-PE, depois da digitalização o acervo poderá ser pesquisado e acessado pelo portal do Arquivo Público na internet, bem como de outras entidades, como a Biblioteca Nacional.

Providência indispensável, tanto para a preservação quanto para a difusão de nossa história para qualquer pessoa interessada, em qualquer lugar do mundo, no horizonte de informação garantida para futuras gerações.

Ao assumir a direção, o escritor encontrou a insegurança na edificação do anexo, pondo em risco não apenas o acervo, como os funcionários e visitantes. Há mais de 15 anos a Defesa Civil já fazia autuações sobre o prédio, localizado na Rua Imperial, no bairro de São José, mas nenhum movimento havia sido realizado para restaurar ou transferir o seu funcionamento.

O anexo finalmente será transferido para novo endereço, que será anunciado este ano, segundo Sidney Rocha. Com estrutura adequada, a visitação poderá ser maior, e o Arquivo Público poderá ampliar os serviços para a população, que tem entre seus direitos conhecer e transmitir documentos que fazem parte de sua história.

“Os 80 anos marcam o início da reestruturação”, diz Rocha, para quem o governo do Estado tem condição de avançar. A segunda metade da gestão de Raquel Lyra pode, de fato, mostrar um novo Arquivo Público para Pernambuco e o Brasil, pondo em andamento uma demanda esquecida pelas gestões anteriores. Dentro dessa nova fase, a linha editorial foi retomada.

Esta semana, o lançamento da nova edição da Revista do Arquivo, dedicada a Frei Caneca, marca a proposta de fazer da instituição uma referência nacional de pesquisa sobre a história pernambucana. Além disso, obras sobre a Confederação do Equador serão publicadas, enfatizando o bicentenário de um dos acontecimentos essenciais para a compreensão do Brasil.

Entre as obras, a poesia de Natividade Saldanha, autor do manifesto da Confederação. O investimento na qualificação e contratação de servidores também está no foco da direção do Arquivo Público, cuja revalorização tem tudo para ser um dos melhores sinais da mudança que os pernambucanos aguardam.

Saiba como acessar o JC Premium