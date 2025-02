Soluções metropolitanas

A volta do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Conderm) vem sendo defendida pela governadora Raquel Lyra, na compreensão de que os diversos problemas da população metropolitana não podem ser tratados isoladamente. A perspectiva de retorno do órgão será o assunto de estreia do Videocast Giro Metropolitano, da Rádio Jornal, com a cobertura dos demais veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Para conversar com a governadora, além da apresentadora Natália Ribeiro, participaram da gravação no Palácio do Campo das Princesas os colunistas Igor Maciel, de política, e Fernando Castilho, de economia, ambos deste Jornal do Commercio.

Com veiculação todo sábado às 10h da manhã, na Rádio Jornal, no Youtube da Rádio e no canal do JC também no Youtube, o JC Play, o Videocast Giro Metropolitano é um exemplo de como a imprensa pode ampliar o seu papel junto à cidadania e à democracia, não apenas oferecendo informação de fonte comprovada sobre os fatos, com interpretações complementares. O jornalismo também atua na provocação e cobertura de debates de interesse público, gerando conteúdo crítico para a avaliação da população, e para o amadurecimento dos consensos pelos próprios gestores e instituições. Além da exibição ao vivo nesses canais, a entrevista poderá ser lida no site do JC-PE e na edição premium do jornal, no domingo seguinte.

Com mais de meio século de criada, a Região Metropolitana do Recife – originalmente com quatro cidades, atualmente com 14 – foi a primeira surgida no Brasil. Ao longo de cinco décadas, a necessidade do planejamento integrado e da execução em conjunto se tornou ainda mais evidente, em face do aumento de sua população e das urgências estruturais da região. Nenhuma cidade é uma ilha, assim como o governo estadual não pode enxergar os municípios como entes apartados de realidades comuns.

Para Laurindo Ferreira, diretor de jornalismo do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, “com esse novo produto, estaremos ainda mais atentos às questões importantes da população metropolitana, como transporte, mobilidade, saúde, segurança e gestão pública”, aponta. Vale reafirmar o que o JC-PE e demais veículos do SJCC vêm abordando há alguns anos: somente a articulação e a integração entre os governos municipais e o estadual, e até o federal, poderá dar conta das demandas acumuladas por quem transita, ou utiliza serviços públicos compartilhados entre os municípios da Região Metropolitana do Recife. O cidadão metropolitano, embora seja um ente fora das atribuições formais da gestão pública, vem a ser um personagem real, que precisa de respeito e atenção, enfrentando problemas que se superpõem sem que as soluções apareçam, no modelo de governança que exclui a questão metropolitana da equação.