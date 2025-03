Retomada necessária

Como a governadora Raquel Lyra antecipou, semanas atrás, na estreia do videocast Giro Metropolitano, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a reunião de retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Conderm) deve acontecer nesta terça-feira. Dentre os confirmados, estão o prefeito do Recife, João Campos, e a prefeita de Olinda, Mirella Almeida. Trata-se de um encontro importante para a população pernambucana que habita os 14 municípios da região. Do ponto de vista da gestão pública, a reunião pode marcar uma nova etapa para a condução de problemas comuns e soluções que envolvem o interesse dos moradores de várias cidades, superando a falta de visão política que resultou no atraso de décadas em relação à questão metropolitana em nosso estado, desde que o Conselho foi criado, em 1994.

“Precisamos começar as discussões, elevar o nível e despolitizar o tema”, disse a governadora na ocasião da entrevista para o Giro Metropolitano. “A Região Metropolitana do Recife, na verdade, é uma grande cidade. E as fronteiras que existem entre uma cidade e outra que compõem a região, elas são meramente administrativas, mas no seu transporte, no trabalho, onde estudam, as pessoas atravessam essas fronteiras todos os dias”, disse Raquel Lyra, atenta à compreensão do papel do governo do Estado na coordenação do Conderm. O encontro desta terça será uma oportunidade para o restabelecimento do valor dessa compreensão na articulação necessária ao atendimento de demandas que, de outra forma, se acumulam sem a devida resposta conjunta do poder público – prefeituras, governo do Estado e até o governo federal.

No segundo episódio do videocast, o arquiteto Paulo Roberto de Barros e Silva, que já presidiu a Fidem, atualmente Condepe/Fidem, lembrou que a articulação política é a primeira condição para o funcionamento do Conselho. A reunião de retomada, nesse contexto, deve ser apenas o passo inicial. “O compromisso precisa ir além de um encontro. Durante anos, vimos a Região Metropolitana do Recife crescer sem planejamento integrado, o que gerou problemas graves, como mobilidade precária e ocupação desordenada”, aponta, mencionando somente dois de uma lista extensa de problemas na gestão pública, compartilhados mas nem sempre assumidos por diferentes esferas de gestão.

Ex-prefeitos do Recife e de Olinda, respectivamente, João Paulo e Professor Lupércio participaram do terceiro episódio do Giro Metropolitano. “Governar bem uma cidade exige ter uma visão que extrapole os limites municipais”, afirmou João Paulo. “Há bairros em que os moradores nem sabem a qual cidade pertencem e acabam sem assistência”, destacou o Professor Lupércio. Para ampliar a visão e integrar as fronteiras da administração pública, atendendo de fato ao povo que transita no território metropolitano, a retomada do Conderm tem tudo para ser um marco – não de um governo, mas de uma atitude coletiva de governantes em favor da população. Assim o desenvolvimento de ações articuladas poderá ser mais veloz, e eficiente, como os pernambucanos esperam há tanto tempo.