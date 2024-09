Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia feita pelo leitor está acontecendo na esquina das Ruas Capitão Rebelinho com a Alcides Carneiro Leal, na Zona Sul do Recife

Descarte irregular de lixo no bairro do Pina

A situação de descalabro tomou conta da esquina das Ruas Capitão Rebelinho com a Alcides Carneiro Leal, no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife. A referida esquina se transformou em um imenso lixão e depósito de entulhos de toda sorte, onde tem até vaso sanitário. É um horror ver tanto lixo espalhado pelas ruas da cidade. Isso é uma transgressão às regras de civilidade e de ética cometidas por pseudos-cidadãos que maltratam impunemente a cidade e o meio ambiente. É uma agressão à cidade e ao meio ambiente. Não adianta a Prefeitura só retirar os entulhos, mas também conscientizar a população através de campanhas educativas.

Paulo Lamego, por e-mail

Descarte irregular de lixo no bairro do Pina - PAULO LAMEGO / VOZ DO LEITOR

Candidatos folclóricos

É cada figura folclórica temporal que se candidata a cargo eletivo que só faz rir àquele eleitor mais consciente. E nem precisa ser psicólogo para ler nos seus traços faciais e nas suas promessas vãs que se trata de um oportunista, que já está rico e sem a definição da origem de sua fortuna. Ainda bem que a cada eleição os eleitores vão firmando mais os seus pés no chão. É revoltante saber que o fruto dos nossos impostos está bancando a campanha desse tipo de pulha.



Cláudio de Melo, por e-mail

Informação enganosa

Cassi, Bradesco Saúde, Unimed, dentre outros, vêm colocando sistematicamente nas suas listas de credenciamentos vários médicos que não são seus credenciados. Trata-se de uma infração grave, um desrespeito não só aos usuários dos referidos planos de saúde, mas também aos médicos em questão. É fraude e fica aqui o alerta para a ANS agir de imediato e com severidade.

Marcelo Maia, por e-mail

Derrubada de árvores para construção de rede fast-food

Na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, na altura do Shopping ETC, algumas árvores que estavam na calçada foram simplesmente arrancadas para a realização da construção de uma famosa rede de fast-food. Ou seja, cometeram algo irregular e ainda privou a população de um bem tão precioso. Crime ambiental na certa. Sem falar que vai piorar ainda mais o trânsito dessa caótica avenida, que fica congestionada até de madrugada.

Gláucio Vasconcelos, por e-mail

Derrubada de árvores para construção de rede fast-food - GLÁUCIO VASCONCELOS / VOZ DO LEITOR

Nos trilhos

A notícia da criação de 188 mil empregos em julho, juntamente com a queda do desemprego, do controle da inflação, da diminuição do número de pessoas na faixa da miséria, do maior crescimento do PIB em relação ao previsto, do maior desenvolvimento dos programas sociais, em destaque como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, ao mesmo tempo em que saímos da décima terceira para oitava economia mundial e assumimos um maior respeito e protagonismo internacional, nos leva a ser cada vez mais otimistas com os rumos do País.

Sylvio Belém, por e-mail

Escuridão na Ponte Princesa Isabel

A histórica Ponte Princesa Isabel, liga os bairros da Boa Vista e Santo Antônio, tem ficado às escuras diariamente. Um verdadeiro absurdo. Cadê a luz dos postes da ponte, Emlurb? Será que não sabem que essa escuridão contribui para a ação dos bandidos?

Felipe Araújo, por e-mail

Escuridão na Ponte Princesa Isabel - FELIPE ARAÚJO / VOZ DO LEITOR

Lamaçal

Na última quinta feira (29), no bairro das Graças, a maioria das ruas transversais da Avenida Rui Barbosa apresentava um mau cheiro terrível que dominou as residências e os comércios. Foi um lamaçal fétido dos esgotos estourados, jorrando água podre.

Edjailson Xavier, por e-mail