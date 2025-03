Voz do Leitor, 20/03: Crateras tomam conta da PE-35

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor da coluna denuncia a situação crítica do asfalto da rodovia que dá acesso a Ilha de Itamaracá, no Litoral Norte de Pernambuco

Crateras tomam conta da PE-35

Atenção, Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE): vejam a situação da PE-35, estrada de acesso a Ilha de Itamaracá. A empresa responsável pela obra de recuperação da via retirou todo o asfalto velho, mas o serviço de recapeamento está bastante lento e a pista está cheia de buracos. Com isso, o trecho entre o posto rodoviário e a entrada do Forte Orange encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Os danos causados nos veículos têm sido constantes. O Governo do Estado, que cobra caro pelo IPVA, não fiscaliza o serviço da empresa. Os motoristas ficam no prejuízo.

Fernando Melo, por e-mail

Crateras tomam conta da PE-35 - FERNANDO MELO / VOZ DO LEITOR

Regalias dos políticos

Devemos lutar para retirar os super-salários de magistrados, senadores e representantes da Câmara em 60%. Também retirar seus benefícios de telefone celular, pois eles podem pagar a conta do próprio bolso. Tirar direito a passagens aéreas gratuitas e veículos blindados. Privilégio de apartamento em Brasília e despesas de viagens desnecessárias precisam acabar. Não se pague mais horas extras e nem alimentação em dias contínuos. Que paguem o próprio plano de saúde e pensão, como todos os brasileiros. Reduzir o número de senadores e deputados para cada Estado. Também é preciso falar sobre as regalias dos prefeitos e dos dispensáveis vereadores. Enquanto isso, o povo vive na lama.

Ana Menezes, por e-mail

População é quem paga a conta

Engraçado que o prefeito João Campos gastou dinheiro do povo para construir os novos espaços públicos e reformar outros, para agora entregar através de concessão ao setor privado. No fim, a população vai ter que pagar (novamente) para a utilização dos ambientes. Daqui a pouco ele também vai entregar o Jardim Botânico e outros equipamentos públicos.

Vagner Vasconcelos, via redes sociais

Domínio das facções criminosas



A recente proibição imposta por facções criminosas no Rio de Janeiro, que impede a entrada de carros de aplicativos em favelas, expõe de maneira incontestável a falência do Estado e de suas forças diante do crime organizado. Tal ato evidencia a incapacidade do poder público em garantir a ordem e a segurança em áreas sob domínio de facções, onde a autoridade estatal é desafiada e humilhada. O Estado, que deveria assegurar os direitos fundamentais da população, se vê acuado e submisso às imposições de organizações criminosas, que agem com impunidade e sem qualquer respeito à lei. Esta situação é uma demonstração clara de que a atuação das forças de segurança e a presença do poder público nas comunidades precisam ser urgentemente revistas, de forma a restaurar a confiança da população nas instituições democráticas e no cumprimento da lei. A incapacidade do Estado em preservar a ordem pública é um sintoma grave de um Estado em crise.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Arrombamentos de imóveis na rua da SDS

Os criminosos realmente perderam a vergonha na cara. Não temem mais nada. A onda de arrombamentos e assaltos no quarteirão da sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), no bairro de Santo Amaro, só cresce. Pelo menos três imóveis, segundo relato neste próprio JC, foram alvos da bandidagem na última terça-feira (18). Se nem nas redondezas do órgão que deveria cuidar da segurança pública do Estado é possível ter tranquilidade, imagina nas demais localidades. Pernambuco está à deriva em todos os aspectos.

Osmar Bastos, por e-mail

Dorival Júnior não tem nível para comandar a seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior está muito abaixo do cargo que ele ocupa. A seleção brasileira é muito maior que a sua capacidade profissional. Ele não sabe convocar, não sabe treinar as estrelas que vêm da Europa e não sabe escalar. Digo e repito há tempos: a CBF tem de contratar um treinador estrangeiro. Atualmente, no Brasil, não há nenhum que seja capaz de trazer o Hexa em 2026. Jorge Jesus, que teve passagem vitoriosa no Flamengo, e também vem fazendo excelente trabalho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, seria um bom nome; principalmente porque ele teve a coragem de barrar Neymar, que há anos não tem mais condições de jogar em alto nível. Só um treinador estrangeiro para barrar esse ex-jogador que insiste em enganar os torcedores iludidos. Para não dizer que não falei de nenhum bom nome no cenário nacional, vejo Filipe Luís e Rogério Ceni como nomes promissores para, no futuro, assumir a seleção. Mas, para Copa de 2026, ainda é cedo.

Lucas Holanda, por e-mail