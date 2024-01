Jaboatão dos Guararapes é a 4ª cidade do Brasil com mais gente vivendo em áreas de risco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Levantamento da Casa Civil e do Ministério das Cidades mostrou que mais de 188 mil habitantes do município localizado no Grande Recife vivem em áreas de risco

Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, é a quarta cidade do Brasil com mais moradores vivendo em áreas de risco. Segundo levantamento inédito feito pela Casa Civil e pelo Ministério das Cidades, 29,2% dos habitantes do município — 188.026 pessoas — moram em locais suscetíveis ao risco.

Em primeiro lugar, está Salvador (BA), com 1,2 milhão de pessoas morando em locais suscetíveis a enchentes, deslizamentos e enxurradas. Depois, vem São Paulo (SP), com 674 mil habitantes, e Belo Horizonte (MG), com 389 mil pessoas nessa situação. Após Jaboatão (PE), está Fortaleza (CE), com 102 mil habitantes em risco.

O estudo, obtido pelo O Globo, mostrou que, em todo o País, há 8,9 milhões de pessoas em áreas de risco, distribuídas por 1.942 municípios. Ainda, pontuou que o número de cidades em situação crítica cresceu 136% em relação a um levantamento feito em 2012 pela Casa Civil, quando eram 821 municípios.

O mapeamento foi construído com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), do Serviço Geológico do Brasil e do Atlas de Vulnerabilidade a Inundações, produzido pela Agência Nacional de Águas (ANA). Também participaram de sua construção o Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente.

Segundo informações do O Globo, ele vai fazer parte do primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que deve ser divulgado em breve, priorizando os municípios em maior risco. A análise também serviu de apoio para a construção do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que prevê R$ 14,9 bilhões para a atender a essas áreas até 2026.



PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS

No último mês, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e a Prefeitura de Olinda se reuniram com o governo federal para dar início à elaboração de seus planos municipais de redução de riscos. A intenção é aperfeiçoar o instrumento de planejamento urbano, revisar a metodologia e fortalecer a formação de profissionais da área frente à crise climática.

Os projetos, que vão contemplar outros 18 municípios brasileiros, serão tocados em parceria entre o Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco (SNP), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e universidades públicas.

Jaboatão dos Guararapes foi a cidade mais afetada pela tragédia das chuvas em Pernambuco em 2022, com 64 mortes provocadas por deslizamentos de barreira e alagamentos. Em todo o Estado, estima-se que maisde 130 mil pessoas foram afetadas.

Algumas das causas apontadas por especialistas, à época, foram o mal planejamento urbano das grandes cidades, o alto déficit habitacional de Pernambuco, que leva 207 mil pessoas (13,4% da população) a viverem em áreas de risco no Recife e 188 mil (29,2%) em Jaboatão.