OAB-PE homenageia mulheres de variadas áreas de atuação com Medalha Heroínas de Tejucupapo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE) promove nesta quinta-feira (25), a partir das 15h, homenagens para 13 mulheres que se destacaram em suas áreas de atuação, incluindo a governadora Raquel Lyra (PSBD), com a cerimônia de outorga da Medalha Heroínas de Tejucupapo 2023.

A solenidade será realizada no auditório Fernando Santa Cruz, no 5º andar do edifício sede da instituição, no bairro de Santo Antônio, no Recife. A homenagem é uma iniciativa da OAB-PE, por meio da Comissão da Mulher Advogada (CMA). Entre as homenageadas estão representantes de áreas como direito, ação social, cultura, educação, saúde, negócio, jornalismo, política, entre outras.

"A entrega da medalha Heroínas de Tejucupapo é, para a nossa instituição, um momento de muita alegria. As homenageadas têm um papel relevante em nossa sociedade e, assim como a OAB-PE, contribuem para o bem estar da coletividade. São mulheres fortes e representativas para o nosso Estado", diz Fernando Ribeiro Lins, presidente da OAB Pernambuco.

"Teremos um encontro importante. Vamos homenagear as Heroínas de Tejucupapo. Grandes mulheres que se dedicaram e fizeram a diferença no Estado de Pernambuco, em diversas áreas", diz Ingrid Zanella, vice-presidente da instituição.

Mônica Carvalho, do SJCC, entre homenageadas

Na lista de mulheres homenageadas pela Medalha Heroínas de Tejucupapo 2023 está a jornalista Monica Carvalho, diretora de Jornalismo da Rádio e TV Jornal, na categoria Jornalismo e Comunicação. A profissional atua no Sistema Jornal do Commércio de Comunicação há 20 anos, tendo sido também coordenadora de conteúdo e editora executiva da TV Jornal.

Monica Carvalho - JOSICARLOS SANTANA/NOVE FILMES

Além do jornalismo, Carvalho também é advogada, mestre em cultura jurídica pela Universidade de Girona (Espanha) e Conciliadora Certificada pelo Conselho Nacional de Justiça na Central de Mediação de Conflitos da Capital, no Fórum Rodolfo Aureliano, do Recife.

"É com imenso orgulho que recebo esta homenagem, pois além de ser um reconhecimento pelo trabalho como jornalista, ofício que exerço por mais de duas décadas, também contempla uma outra área da qual eu tenho um imenso orgulho de pertencer, que é a advocacia. O direito entrou na minha vida mais tarde, mas com uma intensidade imensa, e me fez entender que conhecimento é o que nos faz abrir os horizontes", diz Monica Carvalho.

"Ser agraciada com a medalha Mulheres de Tejucupapo reafirma o sentido da existência de muitas muheres que, como eu, travam lutas diárias mas que não perdem a força diante dos obstáculos. Elas lutaram ao lado dos maridos contra os invasores com as armas que tinham. Hoje, lutamos por nós mulheres em posições que muitos não aceitam, mas que são conquistas das quais não abrimos mão."

Confira a lista das homenageadas:

• Dayanna Louise Leandro dos Santos – Categoria Personalidade e Liderança

• Dayse Maria Rodrigues Alves da Silva – Categoria Ação Social

• Fernanda Sarmento Martorelli – Categoria Direito

• Gabriela do Carmo Barbosa – Categoria Cultura

• Maria Aparecida Pedrosa Bezerra – Categoria Defesa da Mulher

• Maria da Conceição Reis – Categoria Educação

• Maria de Jesus Moura – Categoria Medicina/Saúde

• Mônica Cristina de Carvalho – Categoria Jornalismo e Comunicação

• Mosana Rodrigues Cavalcanti – Categoria Negócios

• Nelma Maria Cavalcanti Guerra – Categoria Funcionária do Sistema OAB-PE

• Priscilla de Melo Brennand – Categoria Funcionária do Sistema OAB-PE

• Raquel Teixeira Lyra Lucena- Categoria Política

• Uberlandia Rozeno M. Silva – Categoria Funcionária do Sistema OAB-PE