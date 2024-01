Prefeitura do Recife marca licitação para construir Compaz da Várzea e Bidu Krause

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife lançará na próxima terça (30) e quarta-feira (1) as licitações que irão contratar as obras dos novos Centros Comunitário da Paz (Compaz), localizados na Várzea e no Curado, ambos bairros da Zona Oeste da cidade. Ainda não divulgados, os detalhes dos editais foram publicados no Portal de Compras do município.

O equipamento da Várzea tem custo estimado de R$ 26,9 milhões e estará localizado em um terreno vazio na Rua Cruz Macêdo, número 99, de esquina com a Avenida Afonso Olindense. Já o do Curado será localizado no antigo Centro Social Urbano Bidu Krause. O custo está estimado em R$ 65 milhões - prevendo também creche e equipamentos esportivos.

Compaz da Várzea será localizado em um terreno vazio na Rua Cruz Macêdo, número 99 - REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

As obras são financiadas através de uma operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que garantiu R$ 188 milhões para obras de infraestrutura social no Recife.

O recebimento dos envelopes de propostas de preço será realizado no dia 20 de fevereiro, até às 11h - no caso do da Várzea -, e no dia 1º de fevereiro, até às 11h, no caso do Bidu Krause.

A construção de quatro novos Compaz foi promessa de campanha do prefeito quando ainda era candidato, nas eleições de 2020. Além do da Várzea e o do Totó, estão em construção atualmente outros dois na Zona Sul, que tinham previsão de entrega para 2023: o do Pina, no antigo Aeroclube, e o do Ibura, prometido ainda pelo ex-prefeito Geraldo Julio (PSB).

PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

O Centro Comunitário da Paz (Compaz) foi a aposta do prefeito Geraldo Julio na redução e prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário. A concepção foi baseada na experiência da cidade de Medellin, na Colômbia, conhecida por cidade-modelo de transformação urbana.

Segundo a gestão, o Compaz gerou uma queda de 15% na violência ao longo de quatro anos nos territórios onde o equipamento está instalado. Na última terça-feira (23), a Bloomberg Philanthropies, através da Results for America, certificou a atuação do Compaz com o nível "Ouro".