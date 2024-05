Pernambuco reforça estratégias da Operação Inverno 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Defesa Social, através da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sepdec), realizou nesta terça-feira (7) uma reunião governamental para tratar sobre ações Integradas da Operação Inverno 2024. O encontro contou com a participação de agentes civis de 44 municípios. Os presentes participaram de palestras oferecidas pela Sepdec, Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Agência Pernambucana de Águas e Climas (APAC), Secretaria Estadual de Saúde e Centro Integrado de Operações e Defesa Social.

Para o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM Clóvis Ramalho, o evento realizado anterior às chuvas é de extrema importância para evitar grandes tragédias. "Essa reunião com todos os municípios e entes estaduais e federais tem o objetivo de integrar para que em caso de uma situação de desastre possamos agir de forma mais rápida e eficiente", explicou o coronel



Já o secretário executivo da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes, coronel Elton Moura, reforça que esta integração é essencial para proteger à população. "Estamos participando desta reunião para conhecermos os entes de outras secretarias e de outros órgãos de defesa civil para que a gente possa unir forças em situação de emergência e nos ajudar", enfatizou.

Também estiveram presentes representantes do Exército Brasileiro, da Marinha, da Força Aérea do Brasil, da Neoenergia Pernambuco, da Compesa, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento, da Procuradoria Geral do Estado, da Secretaria de Assistência Social, Combate à fome e Políticas sobre Drogas e Secretaria de Planejamento, da Gestão e desenvolvimento Regional do Estado.

A Operação Inverno 2024 começou em janeiro deste ano através das visitas técnicas nos municípios do Agreste, da Zona da Mata Norte, da Zona da Mata Sul e da Região Metropolitana do Recife. No total, foram 128 cidades visitadas e orientadas em três meses.