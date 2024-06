Celebração de Corpus Corpus Christi começa no Recife com procissão e confecção dos tradicionais tapetes coloridos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A celebração de Corpus Christi começou, nesta quinta-feira (30), com a procissão do Santíssimo Sacramento dentro do Santuário Nossa Senhora da Conceição do Morro, Zona Norte do Recife. O cortejo teve como ponto de partida o Sacrário ou Tabernáculo, local onde ficam as Hóstias Consagradas, dentro da Capela do Santíssimo.

De lá, Jesus Eucarístico será conduzido solenemente até o altar do Santuário e exposto no Ostensório para adoração dos fiéis. O rito seguirá ao longo do dia, às 18h, será rezado o Santo Terço, em preparação a Solene Celebração de Corpus Christi, que terá início às 19h30. Ao término da cerimônia, o Ostensório com o Santíssimo Sacramento vai ser conduzido pelo celebrante e passará por cima do tapete de Corpus Christi.

Símbolo da festividade, o tapete foi montado com a ajuda de cerca de 30 pessoas, que fazem parte dos movimentos jovens do templo. Entre os materiais utilizados estão pó de serra e pó de café, além de sal grosso e tintas coloridas, que preenchem os desenhos dos ícones e cenas da fé católica.

Às 21h, os demais religiosos, bem como os fiéis, também passarão pelo tapete e sairão do Santuário para a procissão com o Santíssimo Sacramento pela Rua do Morro da Conceição, que contorna a Igreja. Por fim, às 21h30 haverá a Benção do Santíssimo Sacramento na Imagem de Nossa Senhora da Conceição

do Morro.

O Corpus Christi é um termo em latim, quer dizer “Corpo de Cristo”, uma forma de celebrar o

Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. As comemorações ocorrem em todo o país, em diversas paróquias.

CELEBRAÇÕES CONTINUAM NA SEXTA-FEIRA

Nesta sexta-feira (31), último dia do mês dedicado à Nossa Senhora, o Santo Terço vai ser rezado, às 18h. Logo em seguida, às 19h30, uma solene celebração será realizada. Ao final da cerimônia, o público presente vai se dirigir até a imagem da Imaculada Conceição.

Um elevador vai conduzir o celebrante até o alto da cabeça da Santa, que será ornada com uma coroa gigante de flores, de tons e espécies variadas, coroando solenemente à Senhora do Morro. Uma forma simbólica para comemorar o encerramento do mês de maio.