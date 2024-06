Pernambuco, Recife e Jaboatão no top 5 no País de pessoas vivendo em áreas de risco de desastres naturais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Estado é o quinto do País com mais pessoas vivendo em áreas de risco de desastres naturais. Recife e Jaboatão, as duas maiores cidades pernambucanas, também aparecem como locais vulneráveis

Jefferson desceu a rua na chuva, segurando uma sombrinha e um galo de campina dentro de uma gaiola. Tinha acabado de jantar com a mãe e decidiu voltar para dormir na sua casa, que ficava ali perto. A lembrança melancólica de Jefferson sob o dilúvio foi a última imagem que Dona Corina Lima guardou do filho. Na madrugada daquele sábado, 28 de maio de 2022, uma barreira desabou sobre a casa, enquanto ele dormia.

A história do serralheiro Jeferson Mende de Lima, de 38 anos, marcou a tragédia de Jardim Monte Verde, junto com a de outras 47 vítimas. Ele foi o primeiro a desaparecer e o último a ser encontrado, cinco dias depois, numa imensidão de barro e escombros.

Localizado no município de Jaboatão dos Guararapes, na divisa com Recife, Jardim Monte Verde sentiu, com intensidade, os estragos do maior desastre natural da história de Pernambuco. Em 2022, chuvas em um volume nunca visto, deixaram 133 mortos e mais de 130 mil pessoas impactadas em todo o Estado. Na última quarta-feira (28), um ato realizado por familiares e amigos lembrou as vítimas de Jardim Monte Verde.

As fortes chuvas em Pernambuco acenderam o alerta sobre a vulnerabilidade das populações que vivem em áreas de risco de deslizamento de barreiras e de enchentes. Agora, a tragédia no Rio Grande do Sul, com consequências desastrosas, volta a advertir sobre a importância da prevenção e da convivência com as mudanças climáticas.

Jardim Monte Verde foi uma das comunidades mais críticas na tragédia das chuvas de Pernambuco em 2022 - TV Jornal

PERNAMBUCO, RECIFE E JABOATÃO

Estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais(Cemaden), em parceria com o IBGE, mostra Pernambuco e vários municípios em um ranking preocupante. O Estado é o quinto do País com mais pessoas vivendo em áreas de risco de desastres naturais. Recife e Jaboatão, as duas maiores cidades pernambucanas, também aparecem como locais vulneráveis.

Jaboatão é o quarto município com a maior população habitando áreas de risco de deslizamento de barreiras e enxurradas do Brasil e o Recife surge, logo em seguida, como a quinta cidade do País.

A pesquisadora da área de Vulnerabilidades do Cemaden, Silvia Saito, explica que as mudanças climáticas, associadas ao adensamento da população urbana aumentou a necessidade de investir em ações estruturantes, como investimentos em infraestrutura, e não estruturantes, como ações preventivas, serviços climáticos e trabalho integrado entre a população e os governos municipal, estadual e federal.

“O Brasil tem uma gestão de risco reativa. Primeiro espera acontecer os eventos para depois agir, quando o caminho é a prevenção. Não há mais espaço para tolerância e subestimação do risco, porque as mudanças climáticas são algo que ainda via acontecer. Eles já estão muito presentes e impõe desafios”, alerta Sílvia.

CONHECER O RISCO PARA AGIR

Realizado desde 2013, o estudo do Cemaden com o IBGE será renovado com os dados do Censo 2022, atualizando o retrato do risco no País. Ao longo da última década, as mudanças climáticas contribuíram para aumentar o número de eventos extremos no País. O levantamento vai reavaliar a posição dos Estados no ranking da população impactada pelos desastres.

“Assusta o fato de Pernambuco e cidades do Estado surgirem entre os mais impactados pelos desastres naturais no Brasil. Por outro lado, o conhecimento do risco é importante para, a partir dele, buscar soluções. Será necessário conviver com as mudanças climáticas e os riscos que elas trazem, a partir de ações integradas, que envolvam poder público, instituições e a população. A Defesa Civil não tem pernas para fazer tudo e a população precisa se envolver”, defende a pesquisadora.