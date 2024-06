Viveiro com capacidade de 50 mil mudas por ano é inaugurado no Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iniciativa integra o projeto de implementação de oito viveiros municipais de mudas de árvores em Pernambuco, promovido pelo Governo do Estado

O município de Jupi, no Agreste pernambucano, inaugurou neste final de semana o Viveiro Florestal, com capacidade para produção de 50 mil mudas por ano.

Entre as principais espécies de mudas já presentes no viveiro estão: Ipês, Jacarandá, Milho de Pombo, Acerola, Manga e Eucalipto.

Além de reflorestamento, esse viveiro irá promover a educação ambiental como espaço de aprendizagem, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade do Governo do Estado. A ação integrou a Semana Estadual do Meio Ambiente.

Mais viveiros

A iniciativa integra o projeto de implementação de oito viveiros municipais de mudas de árvores em Pernambuco, promovido pelo Governo do Estado, liderado pela Semas, em parceria com prefeituras e entidades de sociedade civil que já atuam com meio ambiente, agroecologia e atividades sustentáveis.

Ainda esse mês, Pernambuco inaugura mais cinco unidades nos municípios de Granito, Triunfo, Dormentes, Panelas e Serrita.

Os municípios de Pesqueira e de Taquaritinga do Norte, também no Agreste, já estão com espaços em funcionamento.

Recuperação de áreas degradadas

Os viveiros florestais são alternativas para a recuperação e o reflorestamento de áreas degradadas de biomas, como a Caatinga e a Mata Atlântica. Esses espaços funcionam como um berçário de florestas, onde as sementes se transformam em mudas com condições para serem conduzidas ao plantio de árvores.

Esses viveiros também contribuem para a redução de gases de efeito estufa (GEE), já que o solo rico em nutrientes e permeável é a garantia de estocar gás carbônico.

"Temos uma meta ousada estabelecida pela governadora Raquel Lyra para que Pernambuco chegue até 2026 com quatro milhões de árvores plantadas. Esses viveiros municipais vão ajudar a suprimir as necessidades do estado de produção de mudas, além das demandas dos próprios municípios", disse o secretário executivo de Meio Ambiente da Semas, Walber Santana.