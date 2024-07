Marquise de estabelecimento comercial desaba em Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (4), na Rua Barão de Amaraji, no bairro de Prazeres. Duas vítimas foram levadas ao hospital

A marquise de um estabelecimento comercial localizado na Rua Barão de Amaraji, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, desabou na tarde desta quinta-feira (4), por volta das 14h. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para o atendimento às vítimas no local.

De acordo com o SAMU Jaboatão, duas pessoas, que estavam na calçada quando houve a queda da estrutura, foram levados ao hospital: um homem de 35 anos teve um corte contuso na mão e foi levado à Unidade de Pronto-atendimento (UPA) do Ibura, enquanto que uma mulher de 51 anos foi levada ao Hospital Jaboatão Prazeres, devido a uma crise de ansiedade.

Já os bombeiros informaram que atuaram na retirada de outras três vítimas, que não apresentaram lesões aparentes, e que estavam impossibilitadas de sair do estabelecimento sinistrado. A ocorrência foi finalizada para por volta das 15h10.

A arquiteta Tarciana Rabelo estava em atendimento no salão de beleza na mesma rua e viu o momento que a estrutura desabou. "A principio escutamos os estalos e achamos estranho. De repente, vimos tudo desabar. A marquise veio abaixo por completo", contou a arquiteta em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Já a dona do salão de beleza, localizado em uma das salas comerciais, contou que já havia notado problemas estruturais no prédio. "Eu tinha percebido uma rachadura na lateral do salão e não sei se marquise quebrou por conta da rachadura ou se foi exatamente devido a estrutura da frente. O susto que tomamos pensei que o prédio todo ia cair em nossa cabeça. Foi muito assustador", relatou.

A Defesa Civil do município também foi acionada para poder fazer vistoria do local e interditou os quatro estabelecimentos comerciais.