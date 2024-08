Mulher grávida é agredida com 32 golpes de facas em Bonito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No último final de semana, uma mulher grávida de 32 anos foi agredida com mais de 30 golpes de faca no município de Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia, os suspeitos são dois adolescentes (um de 17 anos e outro de 14 anos) e o crime ocorreu após eles terem soltado o passarinho do filho da vítima, de apenas 5 anos. Apesar da brutalidade do crime, a vítima sobreviveu.

"O motivo foi fútil. Quando a vítima foi reclamar com os adolescentes (por ter soltado o pássaro), eles a ameaçaram e, em seguida, foram na residência dela. Mandaram todos saírem e efetuaram 32 golpes de faca", contou a delegada Luciana, em entrevista a reportagem da TV Jornal Caruaru. "A vítima era o único alvo deles. Ela ainda tentou correr para se trancar no banheiro, para se defender, mas infelizmente aconteceu (de ser pega)", complementou.

Ainda segundo a delegada da Polícia Civil, os policiais militares conseguiram ouvir a vítima e testemunha ocular do fato, o que ajudou na apreensão dos suspeitos. "Eles foram imediatamente na casa dos adolescentes infratores, mas eles negaram a autoria do fato. O juiz decretou a apreensão dos menores exatamente pela brutalidade do crime e pela falta de motivação para um fato tão estarrecedor como esse", explicou.



Os golpes foram principalmente nas pernas, nos braços e nas costas. "Os ferimentos mais graves são os que foram nas costas, que podem ter perfurado algum órgão vital", falou a delegada. Apesar da brutalidade do crime, a vítima sobreviveu.

Outros crimes

Apesar de se tratar de dois menores de idade, um deles, o de 17, já havia cometido outros crimes. "O adolescente de 17 anos já tinha cometido um homicídio, no município de Bonito, e também já tinha sido levado à delegacia por receptação", contou a delegada Luciana.