Polícia começa a ouvir testemunhas em inquérito sobre desabamento no Santuário da Conceição

Prazo previsto para finalização do laudo da pericia é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a depender da complexidade do caso

Após o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, que vitimou duas pessoas e deixou outras 28 feridas na sexta-feira (30), a Polícia Civil de Pernambuco informou que já realizou as primeiras oitivas.

A Delegacia do Vasco da Gama é a responsável pelas investigações, diz a nota divulgada neste domingo (1º). Um perito criminal, do Instituto de Criminalística, retornou ao local para prosseguir com as perícias no final de semana. O prazo previsto para finalização do laudo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a depender da complexidade do caso.

"Além dessas perícias que estão sendo realizadas, o perito criminal, vai retornar ao local para dar prosseguimento com a realização das perícias complementares, após a retirada dos entulhos. Mais informações serão repassadas, sempre que possível, visando não atrapalhar o trabalho investigativo", informou a Polícia.

Placas de energia solar

Na última sexta-feira (30), logo após o desastre, peritos não anteciparam nenhuma informação sobre o que foi identificado numa primeira vistoria. Contudo, ressaltaram que mais de 100 placas solares foram instaladas recentemente sobre o teto do Santuário.

"Essa é uma hipótese que deve ser considerada sim, mas no seu tempo a perícia dará as respostas. Será o mais breve possível, mas com todo o rigor técnico", garantiu o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, na sexta-feira (30).

Equipes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE) também estiveram no local e se despuseram a ajudar os peritos. Um porta-voz assegurou que um problema de engenharia dessa natureza não se justifica por um único motivo.

A empresa responsável pela instalação dos painéis lamentou o ocorrido e informou que está "atuando firmemente para esclarecer as circunstâncias e razões do acidente, prestando o máximo de apoio".

Em outro trecho, a empresa assegura que o Santuário do Morro possuía laudo com liberação para instalação das placas. "A igreja tinha Laudo Estrutural Autorizativo, bem como, nesta data, a meteorologia informou sobre a força excessiva dos ventos", resume a Sun Brasil.

Vítimas são sepultadas

Maria da Conceição França Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos, vítimas fatais da tragédia, tiverma os seus corpos serão enterrados às 15h e 16h deste sábado (31), respectivamente.

Neste domingo (1º), a Prefeitura do Recife colaborou com a igreja em uma série de ações para reorganizar o local após o acidente. Um dos trabalhos é o escoramento da área situada embaixo do coreto, em frente à entrada principal do Santuário.

A medida tem o objetivo de reforçar a segurança no local, para possibilitar a entrada do maquinário pesado que atuará no corte e remoção dos entulhos gerados pelo desabamento. Além disso, as equipes municipais estão ajudando na retirada das imagens sacras. Nesta segunda (2), a Prefeitura também se comprometeu a entregar 100 cestas básicas ao Santuário.