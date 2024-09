Corpo do turista que se afogou na praia no Paiva é encontrado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) localizou hoje (16), às 10:30 o corpo do turista de São Paulo, de 40 anos de idade, que estava desaparecido após entrar no mar e se afogar, na Praia do Paiva.

O afogamento aconteceu no último sábado (14), onde três homens se afogaram, na altura da Avenida Beira Mar, na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

As outras duas pessoas, de 30 anos e de 45 anos, foram resgatadas com vida no mesmo dia.

Entenda como aconteceu o afogamento na Praia do Paiva

A vítima veio aqui a Pernambuco estava participando de uma festa numa casa e depois entrou na água.

De acordo com Leonardo Rodrigo, que faz parte do grupamento de salvamento do Cabo de Santo Agostinho, o afogamento aconteceu aproximadamente às 11h20 da manhã do sábado (14).

"Ele estava aqui na praia do Paiva ao lado de Itapuama com os amigos. Resolveu entrar no mar e acabou pegando uma vala de retorno".

Um homem está desaparecido e outros dois foram socorridos com vida em afogamento na Praia do Paiva, no Cabo

"São diversas balas de Retorno em uma faixa para você ter uma ideia até o próximo posto são nove balas de retorno, o que dá aproximadamente 1 km e meio".

Em seguida, os outros dois amigos entraram para tentar salvá-lo não conseguiram se afogar também:



"Quando ele tava se afogando os outros dois amigos dele entraram para tentar ajudar mas acabaram também ficando presos na corrente de retorno, daí um surfista, que tem curso de surf salvamento deu o suporte e conseguiu tirar as duas vítimas, mas na hora de voltar para pegar essa terceira vítima, o Roberto, já não conseguiu mais porque ele já estava afundado".

O QUE É A VALA DE RETORNO?

De acordo a Corpo de Bombeiros do Ceará, quando as ondas empurram a água para a praia, uma segunda e igualmente poderosa corrente ocorre, afunilando a água que está voltando e a empurrando para oceano novamente.

Estes “rios” podem sugar você para dentro do mar rapidamente, por isso é importante evitá-los a todo custo.

Nota do Corpo de Bombeiros sobre o regaste

O Corpo de bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que foi encontrado na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 10h, o corpo da vítima, um homem de 40 anos, que havia desaparecido na praia do Paiva desde sábado (14).

As buscas se iniciaram no mesmo dia, quando outras duas vítimas foram resgatadas com vida. O corpo ficou aos cuidados do Instituto de Medicina Legal (IML). A corporação lamentou o ocorrido.