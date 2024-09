Festival CriaPE chega ao Recife para premiar peças publicitárias; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A realização do festival é do Sinapro-PE e vai reunir cerca de 600 participantes, entre profissionais de agências e empresas do mercado.

No dia 17 de outubro, o Recife Expo Center vai sediar a primeira edição do Festival CriaPE, evento voltado ao setor publicitário de Pernambuco.

A realização do festival é do Sindicato das agências de propaganda de Pernambuco (Sinapro-PE) e vai reunir cerca de 600 participantes, entre profissionais de agências e empresas do mercado, com o objetivo de destacar o talento, a inovação e a criatividade local.

Programação e temas



Com uma programação diversificada, o festival vai contar com debates sobre as tendências do mercado publicitário, abordando temas como a importância das estratégias de comunicação, as transformações nos hábitos de consumo, o impacto da tecnologia e o papel da criatividade no cenário atual.

Premiação



O evento também vai incluir uma cerimônia de premiação que vai reconhecer as melhores peças publicitárias desenvolvidas entre janeiro de 2022 e junho de 2024.

As agências associadas ao Sinapro-PE e à Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) podem inscrever seus trabalhos até 25 de setembro.

As peças serão julgadas por um júri composto por profissionais renomados da publicidade nacional.

Entre as categorias premiadas, estão: Melhor Campanha de TV, Campanha Digital, Inovação em Mídia e Ação de Responsabilidade Social.

O festival também premiará Jovens Talentos e agências emergentes, com o objetivo de inspirar novos profissionais.

Inscrições

As inscrições para os prêmios podem ser feitas no site oficial do evento (www.festivalcriape.com.br) até o dia 25 de setembro.

O evento é voltado a profissionais do setor, que vão ter a oportunidade de debater os desafios e tendências da publicidade, além de assistir às palestras de especialistas do mercado.

Sobre o CriaPE

Nos últimos anos, o mercado publicitário de Pernambuco vem crescendo, com agências locais se consolidando como players de relevância nacional.

Segundo a Ricardo Lira, publicitário e membro da Comissão Organizadora do festival, o CriaPE surgiu como uma resposta à necessidade de um espaço que integre e valorize o setor.

"Percebemos que, apesar do mercado estar em plena efervescência, não havia uma plataforma que valorizasse nossa própria atividade. O CriaPE nasce como uma resposta a essa lacuna, em um cenário de agências operando a todo vapor, mas sem iniciativas locais para reconhecer o impacto e a relevância do nosso trabalho na sociedade”, disse.