OAB-PE realizará eleições eletrônicas inéditas em novembro de 2024

Pela primeira vez, advogados de Pernambuco votarão online para escolher a nova diretoria da OAB-PE e a lista sêxtupla do Quinto Constitucional do TJPE

Pela primeira vez, a Ordem dos Advogados de Pernambuco (OAB-PE) realizará suas eleições de forma online. A votação está marcada para o dia 18 de novembro de 2024. Advogados e advogadas poderão votar para eleger a diretoria e o conselho que conduzirão a OAB-PE entre 2025 e 2027.

Além disso, haverá a votação para a escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Essa nova modalidade de votação foi uma decisão democrática, tomada após uma ampla consulta à classe. Quase 80% da advocacia pernambucana que participou de uma enquete pelo nosso Recorte Digital expressou a preferência pela realização de eleições on-line, uma modernização que promete trazer agilidade e praticidade ao processo", destaca Fernando Ribeiro Lins, o presidente da OAB-PE.

Outras seccionais da OAB que também realizarão eleições eletrônicas e online incluem as de Alagoas, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal.

Votação segura e acessível

A votação poderá ser realizada de qualquer lugar do mundo, desde que conectado à internet. De acordo com a OAB-PE, uma empresa responsável foi selecionada pela OAB Nacional, após edital publicado em maio, buscando garantir a integridade do processo. Uma empresa de auditoria também vai acompanhar o pleito.

Para aqueles que encontrarem dificuldades, serão disponibilizados pontos de apoio em todo o Estado. Na capital, o Recife Expo Center servirá como um dos locais de suporte, e todas as Subseções, do Litoral ao Sertão, oferecerão computadores para votação.

Cadastro atualizado

Para participar, é fundamental que o cadastro esteja atualizado no portal da advocacia, disponível no site oabpe.org.br. Todas as instruções serão enviadas por e-mail, e, no dia da eleição, o link de acesso à votação estará no site da OAB-PE.

O voto será realizado com o uso do certificado digital, sendo indispensável que o e-mail e telefone estejam corretos e atualizados no sistema. Além disso, é necessário estar em dia com as obrigações junto à OAB-PE até 30 dias antes da votação para garantir a participação no pleito.