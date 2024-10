Marisqueiras de Igarassu lançam sua primeira coleção de artesanato

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Lançamento acontece no próximo sábado, durante a celebração dos 489 anos do município, na Casa do Artesão, localizada no Sítio Histórico

Representantes de uma atividade tradicional que reflete a identidade cultural do estado, as marisqueiras de Igarassu, Região Metropolitana do Recife, vão lançar a primeira coleção de artigos de mesa posta na cidade.

O lançamento acontece no próximo sábado (28/9), durante a celebração dos 489 anos do município. A exposição será realizada na Casa do Artesão, localizada no Sítio Histórico.

Durante a programação, as marisqueiras vão apresentar a coleção, exibir o conceito de intervenção de design e serão promovidos debates voltados para negócios e empreendedorismo.

Serviço:

Lançamento da primeira coleção de artigos de mesa posta das marisqueiras de Igarassu

Data: 28 de setembro

Horário: 16h

Local: Casa do Artesão - Rua Barbosa Lima, Sítio Histórico de Igarassu