Motorista de transporte complementar é morto no bairro do Ibura, no Recife

Um motorista do Transporte Complementar da cidade de Jaboatão foi assassinado no começo da noite desta quinta-feira (3), na BR-101, no bairro do Ibura, nas margens da Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques, na zona sul do Recife.

Segundo informações da TV Jornal, o micro-ônibus faz a linha Cajá, que atende os bairros de Jardim Jordão e Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho e foi encontrado em um local que não faz parte do seu trajeto tradicional.

Segundo testemunhas, dois homens, armados, subiram no ônibus, no bairro do Jordão e, cerca de 50 metros após o embarque, obrigaram todos os passageiros a descerem e se dirigiram, com o motorista, até o local do crime e o executaram com dois tiros na cabeça.

Motorista de transporte coletivo complementar é morto no bairro do Ibura, no Recife