Roberta Soares, colunista de Mobilidade do JC, é finalista do Prêmio CNT de Jornalismo

Jornal do Commercio é o único veículo de comunicação do Nordeste finalista da premiação, que reconhece as melhores reportagens do setor de mobilidade

A repórter Roberta Soares, titular da coluna Mobilidade do Jornal do Commercio, é finalista da 31ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo - uma das principais premiações da imprensa brasileira -, que reconhece as melhores reportagens do setor de mobilidade urbana.

A série de reportagens "Rodovias que perdoam: quando as estradas salvam vidas", finalista na categoria Impresso, abordou a importância de, com o uso de soluções de segurança viária, os gestores e operadores de rodovias salvarem vidas.

O material jornalístico, publicado no início de agosto deste ano, serve de alerta à sociedade e, principalmente, aos gestores públicos para que adotem o conceito de Rodovias que Perdoam, que parte do princípio de que as rodovias precisam ter mais do que asfalto e sinalização. Precisam perdoar os erros dos motoristas e, assim, evitar mortes ou lesões graves.

O JC é o único veículo de comunicação do Nordeste selecionado para a final da premiação, promovida anualmente pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

"Os trabalhos selecionados destacaram-se pela excelência na cobertura de temas essenciais para o futuro do transporte no Brasil", destacou a CNT, em publicação nas redes sociais.

"É uma alegria estar na final do Prêmio CNT de Jornalismo, hoje o principal do setor de mobilidade urbana, por ser nacionalmente reconhecido, concorrendo com jornalistas de todo o País. Ainda mais com um trabalho tão importante. A série 'Rodovias que perdoam: quando as estradas salvam vidas' é um alerta à sociedade e, principalmente, aos gestores públicos para a adoção de soluções de segurança nas estradas que salvam muitas e muitas vidas. Na série, por exemplo, entrevistamos um caminhoneiro que foi salvo por um desses equipamentos", afirmou Roberta Soares, repórter do JC há 30 anos.



Avaliação final

Os finalistas, agora, serão avaliados pelo corpo de jurados do prêmio, que, neste ano, é composto por: Alex Capella, assessor de imprensa da Presidência do Senado Federal; Roberto Munhoz, diretor de jornalismo da TV Record; Samira de Castro, presidente da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas); Thiago Bronzatto, diretor da sucursal de Brasília do O Globo; e Andrea Santos, especialista em transporte e codiretora do Hub da UCCRN (Urban Climate Change Research Network) para a América Latina.

A divulgação do resultado está prevista para o início de novembro.

