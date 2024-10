Moradores dos bairros de Tejipió e Peixinhos podem receber lâmpadas de LED gratuitamente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os moradores dos bairros de Tejipió, na Zona Oeste do Recife e de Peixinhos, que fica na divisa da capital e do município de Olinda, devem ficar atentos nesta semana.

Equipes da Neoenergia Pernambuco estarão presentes em ambas as localidades, realizando a troca gratuita de lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas por novas lâmpadas de LED, que são mais eficientes.

É importante destacar que os colaboradores da empresa atuarão de porta em porta, devidamente uniformizados e com crachá de identificação.

Imagem: agentes da Neoenergia fardados e identificados. - Divulgação/Neoenergia PE

A ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Pernambuco, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia, reduzir a conta de luz dos clientes e colaborar para a descarbonização na área de concessão da distribuidora.

Benefícios das lâmpadas de LED

As lâmpadas de LED proporcionam diversos benefícios além da economia de energia. Com uma vida útil de aproximadamente 25 mil horas, elas duram mais do que as lâmpadas fluorescentes, que têm uma média de 15 mil horas de uso.

Além disso, o LED não contém substâncias tóxicas como o mercúrio, presente nas lâmpadas fluorescentes, o que torna seu descarte mais seguro e menos prejudicial ao meio ambiente.

Critérios para participação

Os moradores interessados em participar da troca devem atender a alguns critérios:

Ser cliente residencial ou rural-residencial;



Ser morador de comunidade popular ou estar cadastrado na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE);



Apresentar a conta de energia do mês anterior devidamente paga;



Não ter participado de campanha da Neoenergia PE para de troca de lâmpadas nos últimos 6 anos (limite de 8 lâmpadas por cliente);



Entregar as lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou halógenas usadas, com potência igual ou superior a 14W.

VEJA NO VÍDEO: troca de lâmpadas reduz o consumo de energia