Motorista de carro atropela e mata motoqueiro no Recife, nesta terça-feira (22)

Um sinistro de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo a ABNT e CTB) envolvendo um motorista de carro e um motoqueiro e seu garupa aconteceu, na manhã desta terça-feira (22), na Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 5h, e confirmou o óbito do motoqueiro, de 28 anos, no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Os dados da vítima ainda não foram divulgados. Já o garupa sofreu escoriações e foi removido pelos bombeiros.

Segundo testemunhas no local, o motorista do automóvel aparentava estar alcoolizado. A informação ainda não foi confirmada pela Polícia Civil.

IML remove corpo do motociclista - CIRIO GOMES/ JC IMAGEM

Corpo de Bombeiros de Pernambuco

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a corporação foi acionada por volta das 5h para atender a ocorrência, que aconteceu na Rua Bomba do Hemetério, próximo ao mercadinho da localidade.

No local, duas vítimas foram identificadas. A primeira vítima, um homem de 50 anos, foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada ao hospital Hapvida, no Espinheiro, com queixas de dores na lombar e escoriações nos cotovelos. A segunda vítima, também do sexo masculino de 28 anos, foi encontrada já em óbito.

Nota da Polícia Civil de Pernambuco

A POLÍCIA CIVIL DE PERNAMBUCO informa que registrou no dia 22.10, através da Central de Plantões da Capital, as ocorrências de homicídio de trânsito com dolo eventual e lesão corporal, no bairro da Bomba do Hemetério.

Dois homens de 27 e 50 anos ficaram feridos, após a motocicleta em que estavam, sofrer uma colisão com um carro que estava na contramão.

A vítima (27) não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local do acidente, já a vítima (50) que estava como passageira, foi socorrida para uma unidade hospitalar.

O condutor do veículo foi detido pela Polícia Militar, e na delegacia após se negar a realizar o teste de alcoolemia, foi autuado em flagrante delito, com a suspensão da carteira de habilitação.

Após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da justiça.