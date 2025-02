Estão abertas as inscrições para a Corrida das Pontes do Recife; saiba como participar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para a Corrida das Pontes do Recife estão abertas e seguem até o dia 27 de maio ou até o preenchimento das vagas.

A competição oferece percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além de uma caminhada de 5 km e a corrida de 10 km voltada para pessoas com deficiência.

Além do evento principal, haverá a Corrida infantil, chamada de "Corrida das Pontinhas", que será realizada antes, no sábado, 31 de maio, às 15h. As outras ocorrem em 1 de junho.

Segundo a organização da corrida, a prova de 15 km terá a presença de atletas de outros estados e países.

Modalidades e inscrições

A taxa de serviço é cobrada no ato da inscrição, que devser feita por meio do site oficial da corrida das pontes.

Pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto no valor da inscrição.

Os valores das inscrições variam conforme os lotes e a taxa de serviço cobrada. Todos os inscritos receberão uma camiseta oficial do evento ao retirar o kit.

Aqueles que completarem a prova receberão uma medalha de participação. A cronometragem por chip será utilizada nas provas de 5 km, 10 km (geral e especial) e 15 km.

A Corrida das Pontes do Recife terá a largada às 6h30, no Forte do Brum e é realizada pela JJ's Eventos / Instituto Amo Correr, Amo Brasil e conta com o apoio oficial da Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA) e patrocínio master da Rede de Farmácias Drogasil e da Secretaria de Esportes da Prefeitura do Recife.

